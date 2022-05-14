حصيلة جديدة لإصابات كورونا بلا أعراض في شنغهاي

رغم الإجراءات الصارمة إلا أن فيروس كورونا يواصل التفشي في الرئة المالية للصين، فقد أكدت هيئة الصحة بمدينة شنغهاي اليوم السبت تسجيل 1487 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا بلا أعراض يوم الجمعة انخفاضا من 1869 في اليوم السابق.

وتراجعت الإصابات المؤكدة المصحوبة بأعراض إلى 194 من 227 في اليوم السابق. وانخفض عدد الإصابات التي تم العثور عليها خارج مناطق الحجر الصحي إلى إصابة واحدة مقابل أربع إصابات في اليوم السابق.

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في حين سجلت شنغهاي وفاة واحدة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 اليوم السبت مقابل حالتين في اليوم السابق.

25 مليوناً تحت الإغلاق

وتكافح المدينة أكبر تفش لفيروس كورونا في الصين حيث يخضع معظم سكانها البالغ عددهم 25 مليونا إلى شكل من أشكال الإغلاق.

يشار إلى أن شنغهاي، أعلنت أمس الجمعة، أنها تهدف إلى القضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد بين سكانها ووقف إجراءات الإغلاق بحلول 20 مايو الجاري، وهي أول مرة يحدد فيها المسؤولون في المدينة الصينية موعداً زمنياً لإنهاء أطول عملية إغلاق تشهدها الصين منذ بدء تفشي الجائحة.