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"ينتشر بسهولة".. روسيا تكتشف نوعاً فرعياً لمتحور أوميكرون

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متحور أوميكرون (شترستوك)
تعبيرية
فيروس كورونا

"ينتشر بسهولة".. روسيا تكتشف نوعاً فرعياً لمتحور أوميكرون

خبير روسي: المناعة الجيدة التي تشكلت لدى الناس بفضل التطعيم والإصابة بالفيروس سابقاً، بالإضافة إلى تدابير مكافحة الأوبئة، لا تسمح للأنواع الجديدة بالانتشار بشكل واسع

العربية.نت

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أعلن رئيس مختبر بحوث الجينوم، التابع لمعهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة الروسي، كامل حفيزوف، أنه تم العثور في روسيا لأول مرة على نوع "ВА.4" لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وقال إنه تم إدخال جينوم فيروس كورونا الذي ينتمي إلى نوع "ВА.4" من متحور أوميكرون في قاعدة بيانات "VGARus" التي تم إنشاؤها في معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة الروسي. وتم تقديم العينة الأولى من قبل "معهد سمورودينتسيف للأبحاث العلمية" وعينة أخرى من قبل "معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة الروسي". وتم أخذ عينات المواد الحيوية في نهاية مايو الماضي، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

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وأوضح الخبير أن معظم المرضى مصابون اليوم بنوع "BA.2" وأنواعه الفرعية، وهي تشكل نحو 95% من كل الإصابات الجديدة بالفيروس.

وأضاف أن المناعة الجيدة التي تشكلت لدى الناس بفضل التطعيم والإصابة بالفيروس سابقا، بالإضافة إلى تدابير مكافحة الأوبئة، لا تسمح للأنواع الجديدة بالانتشار بشكل واسع في روسيا.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن نوعي "BA.4" و"BA.5" تنتشر من شخص إلى آخر بشكل أسهل مما كان عليه مع أنواع أوميكرون السابقة.

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