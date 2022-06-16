.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الصحة العالمية: ارتفاع وفيات كورونا بعد تراجع 5 أسابيع

  • الخط
People arrange graves at a cemetery where victims of the coronavirus disease (COVID-19) are buried in Taiz, Yemen June 23, 2020. Picture taken June 23, 2020. REUTERS/Anees Mahyoub
مقبرة لضحايا كورونا في اليمن

الصحة العالمية: ارتفاع وفيات كورونا بعد تراجع 5 أسابيع

8700 حالة وفاة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي مع قفزة بنسبة 21% في الأميركتين وزيادة بنسبة 17% في غرب المحيط الهادئ.

جنيف - أسوشييتد برس 

نشر في: آخر تحديث:

بعد 5 أسابيع من انخفاض الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، ارتفع عدد الوفيات على مستوى العالم بنسبة 4% الأسبوع الماضي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأعلنت المنظمة في تقييمها الأسبوعي للجائحة، الصادر يوم الخميس، عن 8700 حالة وفاة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، مع قفزة بنسبة 21% في الأميركتين وزيادة بنسبة 17% في غرب المحيط الهادئ.

في انتظار فحص كورونا في بكين
في انتظار فحص كورونا في بكين

وأضافت أن حالات الإصابة بفيروس كورونا مستمرة في الانخفاض، حيث سجلت حوالي 3.2 مليون حالة جديدة الأسبوع الماضي، ما يزيد من تراجع الإصابات منذ ذروتها في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومع ذلك حدثت طفرات كبيرة في العدوى في بعض المناطق، حيث سجلت منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا زيادات بلغت 58 و33% على التوالي.

روسيا: حاولنا إقناع تركيا بإلغاء خططها لشن عملية في سوريا سوريا التدخل التركي روسيا: حاولنا إقناع تركيا بإلغاء خططها لشن عملية في سوريا

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في وقت سابق هذا الأسبوع: "نظرا لأن العديد من البلدان خفضت الرقابة والاختبارات، فإننا نعلم أن هذا العدد لم يتم الإبلاغ عنه بشكل كافٍ. لا يوجد مستوى مقبول من الوفيات الناجمة عن الفيروس بالنظر إلى أن المجتمع العالمي لديه الآن اللقاحات والأدوية ووسائل التشخيص لوقف انتشار الفيروس".

في حين أسقط العديد من الدول الغنية في أوروبا وأمريكا الشمالية معظم القيود المتعلقة بالفيروس، فإن سياسات الصين الصارمة بشأن الفيروس تعني إجراء المزيد من الاختبارات الجماعية والحجر الصحي وعزل أي شخص كان على اتصال بمصابين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عمليات نزوح من المناطق السورية الحدودية مع تركيا.. ما السبب؟ عمليات نزوح من المناطق السورية الحدودية مع تركيا.. ما السبب؟
اكتشف المزيد