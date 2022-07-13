الصحة العالمية توصي بجرعة ثانية معززة لهذه الفئة

أوصى المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية الثلاثاء بتلقّي المسنّين والفئات الأكثر ضعفاً جرعة ثانية معزّزة للمناعة ضدّ كوفيد، مع تزايد الإصابات بالفيروس في القارّة.

وكان المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ووكالة الأدوية الأوروبية أصدرا الإثنين توصية بتلقّي من تتخطى أعمارهم ستين عاماً جرعة تعزيزية ثانية.

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من جهته، قال مدير منظمة الصحة في أوروبا هانس كلوغه في بيان إنّ "التوصيات المرحلية المحدثة حول استراتيجية التلقيح تأتي بعد تواصل ارتفاع الإصابات في المنطقة الأوروبية".

من عمر 5 سنوات

وأضاف أنّه نظراً إلى تزايد الإصابات فإنّ الهيئة الصحية تؤيّد "إعطاء جرعة تعزيزية ثانية للأفراد الذين يعانون من مشكلات متوسطة وحادة في المناعة ممن أعمارهم خمس سنوات وما فوق ولمخالطيهم".

كما قال إنه يتعين على الدول الأعضاء أن "تنظر في إعطاء الجرعة التعزيزية الثانية لأفراد مجموعات محددة عرضة للخطر بينهم مسنون ومقدمو الرعاية الصحة والحوامل".

وشدّد كلوه على أنّ "الأولوية في المنطقة الأوروبية يجب أن تبقى لكل من هو مخول تلقي العدد الموصى به من الجرعات الأولية والجرعة التعزيزية الأولى".

مستويات مرتفعة

وفي نهاية حزيران/يونيو توقّعت منظمة الصحة أن تسجّل القارة في الصيف "مستويات مرتفعة" من الإصابات بكوفيد-19 من جراء المتحور الفرعي أوميكرون بي.ايه.5.

وتراجعت الإصابات في الصيف خلال العامين 2020 و2021 بعدما بلغ التفشي ذروته في الشتاء.

وبحسب منظمة الصحة تتزايد الإصابات في أوروبا بشكل كبير منذ أيار/مايو.

وخلال الأيام السبعة الأخيرة سجّل المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحّة العالمية 2.722.928 إصابة في 53 بلداً ومنطقة لا سيّما في آسيا الوسطى.