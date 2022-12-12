من موطن الخفافيش.. باحث "مريب" يتباهى بصوره ويغضب ضحايا كورونا

عالم الفيروسات الذي موّل مختبر ووهان وسخر من نظرية تسرب كورونا منه، ها هو يوثق بالصور دخوله كهفا مليئا بالخفافيش من أجل بحوثه.

ففي الأسبوع الماضي، نشر الدكتور بيتر داسزاك مقطع فيديو على تويتر تم تصويره من أعماق كهف راتشابوري في تايلاند. كان داسزاك، وهو من إنجلترا ويعيش الآن في شمال ولاية نيويورك، محاطًا بـ 2.5 مليون من مخلوقات يعتقد أنها ناشرة فيروس كورونا. وأشار إلى الكهف على أنه "قلب المفاعل" للنشاط الفيروسي.

مادة اعلانية

شارك العديد من اللقطات الأخرى للمخلوقات الطائرة - التي يُعتقد أنها تؤوي العامل المسبب لانتشار الوباء - حتى إنه قام بتحميل مقطع فيديو لأحدها يتم تغذيته باليد.

فضيحة تعم العالم

كان داسزاك هناك كجزء من رحلة بحثية مشروعة، حيث أجرى العلماء بحثًا طويلاً عن فيروسات كورونا ذات الصلة بالخفافيش. لكن، وبحسب تقرير مطول لصحيفة "ديلي ميل"، فإن منشوراته قد تزعج الأميركيين الذين خرجوا للتو من جائحة قتلت 1.08 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد - خاصة بالنظر إلى علاقاته الوثيقة والمثيرة للجدل بموقع المنشأ المشتبه به.











عمت فضيحة تمويله لأبحاث المختبر العالم بعد أن تم الكشف عنها في "فانيتي فير"، حيث ذكرت أن مؤسسته الخيرية "EcoHealth Alliance" قدمت التمويل لأبحاث معهد ووهان لعلم الفيروسات.

يُعتقد الآن على نطاق واسع أن المختبر قد تسبب عن إهمال بخروج SARS-CoV-2 منه. وتعمل هذه الأبحاث على تعديل الفيروسات لجعلها أكثر قوة في محاولة لخلق علاجات محتملة للأوبئة في المستقبل.

بين "الداء والدواء"

على الرغم من علاقات داسزاك بمعهد ووهان لعلم الفيروسات، فقد حصلت مؤسسة داسزاك "EcoHealth Alliance" في سبتمبر على منحة بقيمة 653,392 دولارًا من المعاهد الوطنية للصحة لدراسة فيروسات تشبه Covid في الخفافيش في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا. وليس من الواضح ما إذا كانت رحلة تايلاند الأسبوع الماضي من ضمنها، بحسب التقرير.

وفي سلسلة تغريدات هذا الأسبوع، نشر داسزاك مقاطع فيديو له وللباحثين الآخرين محاطة بأسراب من الخفافيش، وحتى إطعامهم باليد. وكتب إلى جانب مقطع فيديو يظهر عمودًا من الخفافيش تتدفق من الكهف: "في قلب الكهف ضوضاء تصم الآذان بينما تدور الخفافيش حول نفسها.. إنه جمال الطبيعة المطلق وفي نفس الوقت يبدو أنه جوهر "المفاعل" نظرا لما نعرفه عن الظهور الفيروسي."





مع فاوتشي

وفي تغريدات أخرى، يمكن رؤية الباحثين وهم يتعاملون مع الخفافيش ويطعمونها، ثم يطلقونها في الهواء باليد، ويقفون وسط سحب الخفافيش أثناء قيامهم بعملهم.

يطعم الخفافيش بيده

وفي كل مقطع فيديو ، ارتدى الباحثون ملابس واقية كاملة - بدلات للجسم، وقفازات، ونظارات واقية، وأقنعة للوجه، بينما كان قربهم من أعداد كبيرة من المخلوقات واضحًا.

وتم تقديم منحة المعاهد الوطنية للصحة إلى "EcoAlliance Health" لإجراء أبحاثها على مدار خمس سنوات والتحقيق في "احتمالية ظهور فيروس الخفافيش في المستقبل".

لكن، وبحسب تقرير "ديلي ميل" البعض كان متشككًا في أن منظمة داسزاك قد تم اختيارها لإجراء هذا البحث... ونقل التقرير عن السيناتور جوني إرنست، وهو جمهوري من ولاية أيوا قوله "إن منح أموال دافعي الضرائب لشركة EcoHealth لدراسة الوقاية من الأوبئة يشبه دفع الأموال لمتسبب بحرائق لإجراء عمليات تفتيش للسلامة من الحرائق".

ويضيف التقرير أن "EcoHealth Alliance" تلقى تمويلًا فيدراليًا منذ عام 2002، بما في ذلك منحة مقدمة من أنتوني ماوتشي عن طريق المعاهد الوطنية للصحة لأبحاث فيروسية، أجراها مع معهد ووهان لعلم الفيروسات.

وقال الدكتور أندرو هوف، نائب الرئيس السابق لشركة "EcoHealth Alliance" إنه يعتقد أن هذا البحث هو الذي أدى إلى سلالة الفيروس التاجي الذي أشعل الوباء.

اتهام مباشر

ويرى أن طريقة البحث المحفوفة بالمخاطر تثير مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن - وهي محظورة في العديد من البلدان. وادعى هوف أن الفيروس لن يحدث أبدًا في الطبيعة وقد تم تطويره إلى "فيروس" أقوى بكثير في المختبر أثناء عمل "EcoHealth Alliance"مع مختبر ووهان. وقال إن "EcoHealth Alliance طور SARS-CoV-2 وكان مسؤولاً عن تطوير وكيل SARS-CoV-2 أثناء عملي في المنظمة".

ومع ذلك، فقد حارب داسزاك نظريات تسرب المختبر COVID-19 بضراوة لدرجة أنه اتهم بـ "البلطجة". في بداية الوباء في فبراير 2020 ، أقنع داسزاك أكثر من عشرين عالمًا آخر بالتوقيع على رسالة كتبها إلى المجلة الطبية "The Lancet" التي دانت بشدة "نظريات المؤامرة التي تشير إلى أن COVID-19 ليس لديه أصل طبيعي".

وبسبب رسالة داسزاك، فإن أولئك الذين اعتقدوا أن هناك فرصة لانتشار أوسع للفيروس تم إهمالهم إلى حد كبير في الأيام الأولى من التكهنات حوله. وجد الكثيرون أنفسهم خاضعين للرقابة من قبل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك Twitter و Facebook، وغالبًا ما تم رفضهم باعتبارهم عنصريين.

لكن الموظف السابق رفيع المستوى في إدارة كلينتون، جيمي ميتزل، الذي كان عضوًا في اللجنة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن تعديل الجينوم البشري، قال لصحيفة DailyMail.com في عام 2021 إن رسالة لانسيت كانت عبارة عن دعاية علمية وشكلا من أشكال البلطجة والترهيب".

في أبريل من عام 2021، أرسلت لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب 34 سؤالاً إلى داسزاك حول مشاركته في مختبر ووهان. تم منحه حتى الشهر التالي للرد، لكن مصدرًا مقربًا من اللجنة أخبر "ديلي ميل" في ذلك الوقت أنه لم يسمع شيئًا منه ولا من شركة "EcoHealth Alliance" وساد صمت تام.