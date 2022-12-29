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من عملية إجراء اختبارات كورونا في الصين
من عملية إجراء اختبارات كورونا في الصين
فيروس كورونا

وكالة الصحة الأوروبية: فحص كورونا للقادمين من الصين غير مبرر

الولايات المتحدة وعدة بلدان أخرى فرضت فحوص كوفيد إلزامية على المسافرين القادمين من الصين

العربية.نت _ وكالات
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أعربت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس عن اعتقادها بأن فرض فحوص كوفيد إلزامية على المسافرين الآتين من الصين "غير مبرر"، رغم ازدياد عدد الإصابات في الدولة الآسيوية.

وفرضت الولايات المتحدة وعدة بلدان أخرى فحوص كوفيد إلزامية على المسافرين القادمين من الصين.

لكن المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اعتبر في بيان أن هذا النوع من الإجراءات غير ضروري بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

ويضغط الارتفاع الكبير في عدد الإصابات على المستشفيات في أنحاء الصين بعدما قررت بكين رفع القواعد الصحية الصارمة التي تمكنت عبرها من السيطرة على الوباء، لكنها سددت ضربة للاقتصاد وأثارت احتجاجات واسعة.

اختبارات كورونا في شنغهاي الصينية (رويترز)
اختبارات كورونا في شنغهاي الصينية (رويترز)

وذكرت الصين هذا الأسبوع أنها ستلغي الحجر الإلزامي للقادمين من الخارج، ما دفع العديد من الصينيين للتخطيط للسفر.

لكن المركز لأوروبي أفاد بأنه لا يعتقد بأن ارتفاع عدد الإصابات في الصين سيؤثر على الوضع الوبائي في التكتل "نظرا إلى المناعة السكانية الأعلى ضمن بلدان الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، إضافة إلى أنه سبق أن ظهرت وتبدلّت لاحقا المتحورات المنتشرة حاليا في الصين".

بالتالي، ارتأت الوكالة أن "الفحوص والإجراءات المرتبطة بالسفر بالنسبة للقادمين من الصين غير مبررة".

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وأضافت أن عدد الإصابات القادمة من الخارج "منخفضة" مقارنة مع الأعداد المسجّلة محليا يوميا والتي يمكن للأنظمة الصحية "حاليا التعامل معها".

وعقدت المفوضية الأوروبية اجتماعا للجنة الأمن الصحي التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس لمناقشة الإجراءات المحتملة.

وقال ناطق باسم المفوضية لفرانس برس "من الضروري أن يتحرّك الاتحاد الأوروبي بشكل موحد ومنسق حيال أي إجراءات صحية عامة ممكنة في ضوء الوضع في الصين".

وأضاف أن المفوضية "ستواصل تسهيل المحادثات بين الدول الأعضاء".

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