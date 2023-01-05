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أزمة كورونا في الهند
كورونا

الهند ترصد 11 متحوراً جديداً لكورونا.. إليك أخطرها

العربية.نت
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أعلنت مصادر بوزارة الصحة الهندية اليوم الخميس أن الهند رصدت متحورات جديدة من كوفيد-19 بلغ مجموعها 11 لدى مسافرين دوليين وصلوا إلى البلاد خلال الفترة من 24 ديسمبر إلى الثالث من يناير.

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ومن بين 19227 راكبا خضعوا لاختبار كوفيد-19 خلال هذه الفترة، ثبتت إصابة 124 بفيروس كورونا، وفق المصادر.

المتحور الأكثر انتشارا

وكشفت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، عن متحور فيروس كورونا الأكثر قدرة على الانتشار، منذ بدء الوباء أواخر عام 2019.

وبحسب المنظمة فإن المتحور المعروف باسم "XBB.1.5"، المنتمي إلى "أوميكرون"، يعد أكثر المتغيرات قدرة على نقل العدوى، من بين كل السلالات التي اكتشفت حتى الآن.

لكن الخبر الجيد هو أن المتحور المذكور، وفقا للمنظمة، يسبب مرضا خفيفا مثل سلفه "أوميكرون".

موجتان قاتلتان

وشهدت الهند موجتين قاتلتين من كوفيد في عامي 2020 و2021، لكن مستويات الإصابة انخفضت عام 2022.

وتعرضت الحكومة لانتقادات شديدة بسبب سوء استعدادها خلال الموجة الثانية في صيف عام 2021، إذ توفي الكثير من الناس بسبب نقص الأكسجين والأدوية الحيوية.

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