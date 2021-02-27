حالته حرجة.. ابنة الفنان يوسف شعبان: ادعوا لوالدي

بعد أيام من تعرضه للإصابة بفيروس كورونا ، ظهرت ابنة الفنان يوسف شعبان لتحكي عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها، وتطلب الدعاء لوالدها الفنان الكبير بالشفاء.

و قالت زينب يوسف شعبان خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، مساء الجمعة، إن والدها محتجز بقسم العناية المركزة بالحجر الصحي في مستشفى العجوزة بالقاهرة وموضوع على جهاز للتنفس الاصطناعي وحالته حرجة.

وذكرت زينب أن والدها كان عائداً من تصوير مسلسل في لبنان، ثم شعر بالتعب وتعرض لهبوط كبير في ضغط الدم، بعدها تم تشخيص حالته بفيروس كورونا واحتجز بالمستشفى، وناشدت ابنة شعبان الجمهور الدعاء لوالدها.

وكان الفنان قد فقد الوعي بعد أن كان في السابق موضوعاً على جهاز للأكسجين فقط، واضطر الأطباء لمحاولة إسعافه باستخدام جهاز التنفس الاصطناعي.

وفي البداية عولج شعبان في مستشفى خاص، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى العجوزة للعزل من أجل اتباع البروتوكول الخاص بوزارة الصحة المصرية في التعامل مع مرضى كورونا.