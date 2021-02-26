تدهور حالة يوسف شعبان.. ووضعه على التنفس الاصطناعي

تدهورت الحالة الصحية للفنان المصري يوسف شعبان، بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، ونقله إلى مستشفى العجوزة للعزل قبل أيام.

وأكدت السيدة زينب يوسف شعبان، ابنة الفنان المصري والتي تتولى الرد على الهاتف الخاص به، تدهور حالة والدها الصحية.

وفي تصريحات لـ"العربية.نت"، أكدت زينب يوسف شعبان أن حالة والدها ساءت مساء الخميس، وهو ما اضطر الأطباء إلى وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أن الفنان فقد الوعي بعد أن كان في السابق موضوعاً على جهاز الأكسجين فقط، وكان واعياً لما حوله ويتحدث إلى الأطباء، غير أنه بعد أن تدهورت حالته فقد الوعي ووضع على جهاز التنفس الاصطناعي.

وتمر الحالة الصحية ليوسف شعبان بمرحلة تراجع، بعد أن كانت متدهورة خلال تواجده في مستشفى خاص، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى العجوزة للعزل من أجل اتباع البروتوكول الخاص بوزارة الصحة المصرية.

وبالفعل كان قد تم إنقاذ شعبان، حسب ما أكدت الفنانة نهال عنبر في تصريحات سابقة، إلا أن حالته عادت للتدهور في الساعات الماضية، ليتم وضع الفنان على جهاز التنفس الاصطناعي.