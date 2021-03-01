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استمع لآخر مداخلة للفنان يوسف شعبان على الهواء!

يوسف شعبان
يوسف شعبان

استمع لآخر مداخلة للفنان يوسف شعبان على الهواء!

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دبي - العربية.نت

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رحل الفنان الكبير يوسف شعبان أمس الأحد عن عمر ناهز 90 عاما، تاركا ثروة فنية في السينما والدراما والمسرح تزيد عن 100 عمل فني.

يوسف شعبان، الذي مرّ قبل وفاته بمرحلة صحية صعبة للغاية بعد إصابته بفيروس كورونا ونقله إثر ذلك لمستشفى العجوزة ودخوله العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، أجرى في 6 فبراير وقبل أيام من إصابته مداخلة هاتفية خلال حلول أبطال مسلسل "المال والبنون" ضيوفا على فضائية مصرية خلال برنامج للإعلامي عمرو الليثي.

وتحدث خلال المداخلة عن مسلسل "المال والبنون" الذي أنتج عام 1992، قائلا إنه حين قرأ السيناريو شعر أنه سيشارك في عمل كبير، لافتا إلى أن "أهم ما ميّز المسلسل، أن الكاتب قدّم ورقا جيدا، وأن المخرج نفذّه بشكل جيد، وأن الممثلين عملوا اللي عليه بإخلاص وحب".

كما اعتبر أن كل مشاهده في العمل "ماستر سين"، مضيفا "كنت أشعر أني أقدم شخصية من لحم ودم".

ترك الحقوق ليدرس التمثيل

يذكر أن الفنان الراحل ولد في حي شبرا بالقاهرة في 16 يوليو 1931. ودرس في كلية الحقوق بجامعة عين شمس بعد رفض عائلته الشديد لانضمامه لكلية الفنون الجميلة.

وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الكلية وهو في السنة الثالثة، لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه عام 1962.

وترك الممثل القدير وراءه سيرة فنية طويلة وغنية، زخرت بأكثر من 100 فيلم وعشرات المسلسلات التلفزيونية والإذاعية، إضافة إلى الأعمال المسرحية.

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