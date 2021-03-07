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برمضان المقبل.. بن لادن يطل على الصائمين

طارق لطفي في دور أسامة بن لادن

برمضان المقبل.. بن لادن يطل على الصائمين

يقدم المسلسل كواليس مخططات الإرهاب في المنطقة العربية ومصر أواخر التسعينيات من القرن العشرين

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القاهرة - مي عبدالمنعم

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ضجة كبيرة أثارها الكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "القاهرة كابول" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من انتشاره.

وظهر خلال البوستر بطل العمل الفنان طارق لطفي، والذي يقوم بدور قائد تنظيم القاعدة السابق "أسامة بن لادن" بنفس الشكل والهيئة واللحية الطويلة والملابس المتعادة والتي يتذكرها الملايين.

بوستر مسلسل القاهرة كابول
بوستر مسلسل القاهرة كابول

كما ظهر بالبوستر أيضا كل من الفنانين فتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع.

فتحي عبد الوهاب من مسلسل القاهرة كابول
فتحي عبد الوهاب من مسلسل القاهرة كابول

ويقدم المسلسل كواليس مخططات الإرهاب في المنطقة العربية ومصر أواخر التسعينيات من القرن العشرين ويتعرض لأحداث تاريخيةهامة في سياق درامي، ويعرض في رمضان 2021.

ونشر الفنان فتحي عبدالوهاب الملصق الرسمي للمسلسل الذي وصفه بـ"الملحمة"، كما قالت الفنانة حنان مطاوع والتي تجسد دور فتاة محجبة إن شخصيتها في المسلسل مركبة وصعبة ومليئة بالمشاعر المعقدة.

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المسلسل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، وكان من المقرر عرضه في رمضان 2020، وتم التأجيل بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وأعلن منتج العمل تامر مرسي قبل أيام أن المسلسل هو محاولة درامية جديدة لفهم التطرف والتوعية بخطورة الإرهاب وفضحه، مؤكداً أن الدراما المصرية تطور نفسها على المستوى الفني والمحتوى، وتخوض معركة الوعي وتفضح مخططات الإرهاب في مصر والمنطقة.

واستقبل رواد مواقع التواصل الملصق الرسمي بشكل إيجابي واعتبر الكثيرين أن "القاهرة كابول" سيكون أحد أبرز وأهم مسلسلات رمضان القادم، كما رحبوا بتقديم هذا النوع من الدراما الهادفة والتي تلقي الضوء على أهم القضايا التي تهم المشاهد العربي.

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