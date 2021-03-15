محمد رمضان عن أزمة القنبلة: فتحتوا علي النار دون ذنب!

ما زال الهجوم الشديد الذي يتعرض له الفنان المصري محمد رمضان، بعد الإصابة التي تعرض لها فنان شاب شارك معه في التصوير قبل يومين، وكاد أن يفقد حياته مستمراً حتى الآن.

ومع اشتداد الانتقادات، قرر الفنان الدفاع عن نفسه بشكل غير مباشر، ونشر صورة عبر حسابه في انسنتغرام، تظهر حروقاً ألمت بمناطق متفرقة من ظهره، مشيراً إلى الإصابة البالغة التي تعرض لها.

الحكاية بدأت بعدما انفجرت قنبلة أثناء تصوير مسلسل "موسى" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو ما أدى إلى إصابة الفنان الشاب بحروق من الدرجة الأولى في قدمه، وتسبب الأمر بهجوم شديد على رمضان.

عاتب على الإعلام!

وعلق صاحبة "النمبر 1" على الصورة قائلا: "دي إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تماما ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها.. وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس". وتابع: "ألف حمدلله على سلامتك يا يوسف.. وشكرا لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم.. والحمدلله لم أنقطع عن تصوير أعمالي".

وكانت الفنانة المصرية لبنى ونس قد اتهمت رمضان بتجاهل ما حدث لابنها أثناء التصوير، بعد تعرضه لإصابات في جسده إثر الانفجار، مشيرة إلى أنها تنتظر تقرير الطبيب من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

كما أكدت الفنانة أن ابنها لم يكن على علم بوجود القنبلة خلال التصوير.

يشار إلى أن "موسى" المسلسل الذي وقعت فيه الإصابات أثناء تصويره، يقدم دراما صعيدية، ويشارك في بطولته إلى جوار محمد رمضان الأردني منذر رياحنة، وسمية الخشاب، وعبير صبري، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.