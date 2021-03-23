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إصابة نجل السقا بكورونا.. والغموض يحيط بحالة والده

أحمد السقا ونولده
أحمد السقا ونجله

إصابة نجل السقا بكورونا.. والغموض يحيط بحالة والده

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دبي - العربية.نت

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أعلن حمزة السقا الابن الأصغر للمثل المصري أحمد السقا إصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما يحيط الغموض بحالة والده.

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وكشف ابن السقا عبر خاصية "ستوري" على تطبيق "إنستغرام"، عن إصابته بالفيروس دون أن يكشف عن مصير باقي أفراد أسرته.

في الأثناء، يواصل أحمد السقا حاليا تصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، المتوقع إذاعته في رمضان المقبل.

ويعد "نسل الأغراب" التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التلفزيونية، عقب اجتماعهما في بطولة "هروب اضطراري" قبل عامين.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرغي – تامر مرسي، ويشارك في بطولته فردوس عبد الحميد، وإدوارد، ونجلاء بدر.

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