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بعد الجدل حول صهره وكورونا.. هاني مهنا يوضح

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

بعد الجدل حول صهره وكورونا.. هاني مهنا يوضح

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القاهرة - أحمد الريدي

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أعلن الثنائي المصري أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا الاثنين إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وخضوعهما للعزل المنزلي بعدما جاءت نتيجة المسحة الخاصة بهما إيجابية. وقد استدعى هذا الأمر غيابهما عن تصوير الأعمال الدرامية وتعطيلها لحين ثبوت سلبية المسحة الجديدة.

إلا أن جدلاً كبيراً صاحب هذا الإعلان، بعدما قال الموسيقار هاني مهنا، والد زوجة أحمد خالد صالح، إن صهره يشارك في الأعمال الدرامية بشكل طبيعي في ظل ارتباطه بتصوير مسلسلين.

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وفي اتصال مع "العربية.نت"، حرص هاني مهنا على التوضيح، حيث أكد أن تصريحاته نقلت بشكل خاطئ، معبراً عن غضبه من تداول أخبار غير صحيحة.

كما أضاف أن صهره كان يشارك في تصوير الأعمال قبل أن تظهر نتيجة المسحة، وبمجرد أن ثبتت إصابته وزوجته بالفيروس عزلا نفسيهما في المنزل.

وشدد على أن الأمر مرتبط بالمسؤولية المجتمعية، ولا يمكن لزوج ابنته أن يشارك في أي عمل وهو على علم بإصابته بكورونا.

إلى ذلك بيّن أن ابنته وزوجها يعانيان من أعراض بسيطة في الوقت الحالي ويخضعان للعزل المنزلي، على أن يتم إجراء مسحة جديدة بعد أسبوعين لمعرفة ما إن شفيا أم لا.

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