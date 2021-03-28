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أحمد السعدني عن طليقته الراحلة: سأحبك كفريضة

أحمد السعدني في فيلم سوء تفاهم

أحمد السعدني عن طليقته الراحلة: سأحبك كفريضة

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دبي - العربية.نت

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نشر الممثل المصري أحمد السعدني صورة له بصحبة طليقته المتوفية. وكتب على حسابه في إنستغرام "سأحبك كل يوم كفريضة، عشق لا يقبل التأجيل".

ولاقت هذه الكلمات تعاطف الكثيرين على حسابه الشخصي، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة وله بالصبر.

وتوفيت طليقة السعدني وأم أبنائه، أمل سليمان، نتيجة إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة في أغسطس عام 2019.

كان الفنان أحمد السعدني، أعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، احتمالية انسحابه من الموسم الرمضاني، هذا العام؛ إذ كان من المرجح مشاركته بمسلسل "كله بالحب" أمام زينة.

وأوضح السعدني: "المؤشرات ترجح انسحابي من السباق الرمضاني، وعوضنا عليك يا رب.. التفاصيل لاحقا".

كما وجه الشكر لكل من اطمئن على صحته بعد إصابته بكورونا، قائلا: "بشكر كل الناس اللي اتطمنت عليا أحسن كتير الحمدلله".

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