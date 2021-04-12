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عمرو أديب لمحمد رمضان: "لو محدش رباك أنا هربيك"

عمرو أديب ومحمد رمضان
عمرو أديب ومحمد رمضان

عمرو أديب لمحمد رمضان: "لو محدش رباك أنا هربيك"

الإعلامي يعلن مقاضاة الممثل: "البلد فيها قانون"

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دبي - العربية.نت

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في حلقة جديدة من مسلسل التراشق بين عمرو أديب والممثل محمد رمضان، أعلن الإعلامي المصري، مقاضاة رمضان، بعد سخريته بنشر فيديو "بس يا بابا".

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إلى ذلك، قال أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على شاشة أم بي سي مصر موجها كلامه لرمضان "لو محدش رباك أنا هربيك.. البلد دي فيها قانون يسري على الجميع".

وأضاف أنه سوف يقوم بالتبرع بكامل قيمة التعويض الذي سيحصل عليها بعد مقاضاة رمضان لصالح مستشفى أبوالريش للأطفال.

وتابع أديب "الإنسان اللي متربي نعمة، وأنت لو مش متربي في اللي يربيك، وفي ناس حظها وحش وأنها اتعودت تاخد الحياة بوشها، وبيحسوا أنهم مسنودين"، لافتا "معنديش مشكلة أختلف مع حد في أي حاجة لكن لما نوصل لقلة الرباية يبقي القانون هو اللي يحكم".

يذكر أن الفنان محمد رمضان تعرض لهجوم شديد خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الفنانين بعدما قرر تقديم فيلم لشخصية الملك أحمس.

كما شن الاعلامي عمرو أديب هجوما عنيفا على رمضان خلال الايام الماضية بعد رد فعله على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر، حيث ظهر وهو يلقي أموالا في حمام السباحة، وعلق أديب: "الناس مش لاقية فلوس وإنت بترميها حتى لو مزيفة.. اللي فاكرينه موسى طلع فرعون"، في إشارة إلى اسم مسلسل رمضان الجديد.

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