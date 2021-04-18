رغم رحيلهم.. هؤلاء النجوم في دراما رمضان!

مع تنافس العديد من النجوم في الدراما الرمضانية، تأتي بعض الأعمال والمشاهد لتحيي ذكرى بعض الفنانين الذين رحلوا عنا بأجسادهم، قبل فترة قصيرة، ولم يتمكنوا من رؤية آخر الأعمال التي شاركوا فيها.

يوسف شعبان في "ملوك الجدعنة"

وعلى رأس هؤلاء النجوم الفنان يوسف شعبان الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ولم يتمكن من رؤية مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي يتقاسم بطولته عمرو سعد ومصطفى شعبان، حيث كان آخر الأعمال التي يشارك فيها.

شعبان قدم في المسلسل شخصية "عم حكم"، الذي يلجأ إليه بطلا العمل لإخفاء شنطة، وحينما يتوجهان إليه من أجل استعادتها يجدانه غارقا في الدماء بعد أن تم قتله.

فبات المشهد الأخير ليوسف شعبان في عالم الدراما هو موته، الذي لم يتمكن من رؤيته أو معرفة ردود الأفعال حوله، بعد أن توفي قبل عرضه.

هادي الجيار في "الاختيار 2"

ومن شعبان إلى هادي الجيار، الذي توفى هو الآخر متأثرا بفيروس كورونا المستجد، ولم يتابع مشاهده في مسلسل "الاختيار 2" الذي يتقاسم بطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

ويقدم الجيار في المسلسل دور والد الفنان أحمد مكي، الذي يحاول دائما الاطمئنان عليه، وتوجيه النصيحة والإرشاد له من خلال المواقف الصعبة والحاسمة التي يتعرض لها بحكم عمله.

وحرص مكي على توجيه التحية للجيار بعد رحيله، حيث نشر صورة تجمعهما معا من كواليس المسلسل، مطالبا الجمهور بالدعاء للراحل.

وإلى مسلسل "القاهرة كابول" المؤجل من العام الماضي، وجرى تصوير جزء كبير منه في 2020، تطل الراحلة أحلام الجريتلي التي توفيت إثر أزمة صحية مفاجئة قبل أسابيع.

وتقدم الجريتلي في المسلسل شخصية "خيرات السيدة" التي ظهرت في أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل، الذي يحظى باهتمام واسع في ظل القضية التي يتناولها.

نور الشريف ومحمود مرسي

وفي مسلسل "نسل الأغراب" يظهر الفنان الراحل نور الشريف بعد سنوات من رحيله، حيث ظهرت صورته على الحائط، في إشارة إلى كونه والد الشخصية التي يقدمها أمير كرارة في المسلسل، فيما تظهر صورة الراحل محمود مرسي على كونه والد الشخصية التي يلعبها أحمد السقا.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم الاستعانة فيها بصورة فنان راحل وتقديمه على كونه والد شخصية تلعب دور البطولة، حيث ظهرت من قبل صورة الفنان عبد الله غيث في مسلسل "الأسطورة" باعتباره والد محمد رمضان.