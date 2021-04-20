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حوادث متكررة.. محاولة تسلل جديدة لمنزل تايلور سويفت

تايلور سويفت

حوادث متكررة.. محاولة تسلل جديدة لمنزل تايلور سويفت

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دبي - العربية.نت

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أوقفت الشرطة الأميركية رجلا حاول التسلل إلى شقة المغنية الأميركية تايلور سويفت في نيويورك، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة مضايقات من هذا النوع تعرضت لها.

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وأعلنت شرطة نيويورك الاثنين أنها أوقفت رجلا في الثانية والخمسين من العمر عرّفت عنه باسم هانكس وجونسون واتهمته بالتسلل إلى ممتلكات الغير، بعدما استدعيت إلى منزل المغنية في جنوب مانهاتن بعيد الساعة الثامنة والنصف مساء السبت.

كما لم توضح الشرطة مكان تواجد المغنية خلال الحادثة.

مشكلات مماثلة

وسبق لتايلور سويفت (31 عاما) التي أصبحت أخيرا مع ألبومها "فولكلور" أول فنانة تنال ثلاث مرات جائزة "غرامي" عن فئة أفضل ألبوم خلال العام، أن واجهت مشكلات عدة من هذا النوع.

فقد أوقف رجل في الثانية والثلاثين من العمر في تموز/يوليو 2019 وبحوزته "عدة للسطو" أمام مسكن المغنية في مدينة ساحلية بولاية رود آيلاند الصغيرة في شمال شرق نيويورك.

كما في آذار/مارس 2019، أوقف رجل للمرة الثانية في أقل من عام، أمام شقتها في مانهاتن.

ورغم صدور قرار سابق بمنعه من الاقتراب من شقتها، ضُبط هذا الرجل واسمه روجر ألفارادو، بعدما حطم النافذة للدخول إلى مسكنها في غيابها.

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