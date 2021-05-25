بكى بمرارة وهدد بالاعتزال.. القصة التي تسببت ببتر قدم شريف دسوقي

خبر صادم استيقظ عليه الوسط الفني المصري ببتر ساق الفنان المصري شريف دسوقي، بسبب جرح غائر تعرض له في العام الماضي، واستمر لأشهر يعالج منه، قبل أن يضطر الأطباء إلى بتر القدم من أسفل الركبة. شريف دسوقي الذي جاءت بدايته قبل سنوات قليلة من القمة، حينما توج بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ليتساءل بعدها الجميع عمن يكون هذا الفنان.

مشهد من فيلم وقفة رجالة: شريف دسوقي وسيد رجب وبيومي فؤاد وماجد الكدواني شريف دسوقي



ويشارك بالفعل في العديد من الأدوار والأعمال، كان أبرزها مشاركته في مسلسل "100 وش"، وتقديمه لشخصية "سبعبع"، التي استحوذت على قلوب الجميع.

وبعد نجاحه في تقديم المسلسل، شارك دسوقي في بطولة فيلم "وقفة رجالة"، إلى جوار سيد رجب وبيومي فؤاد وماجد الكدواني، لكنه تعرض للإصابة أثناء التصوير.



بعدما كان هناك مشهد يستغرق تصويره 4 ساعات، سقط مغشيا عليه أثناء تقديمه، ونقل إلى المستشفى ليعلن عن إصابته بقدم سكري، وكانت قدمه مهددة بالبتر في شهر نوفمبر من العام الماضي، لكنه بعد علاج لـ 8 أشهر، نجا من البتر في تلك الفترة.

وأطل بعدها شريف دسوقي في لقاء تلفزيوني بصحبة الإعلامي عمرو أديب، وظل يبكي بمرارة بسبب ما تعرض له من تجاهل لحقوقه، من قبل المنتج الفني شريف زلط، وأنه لم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة.

وبدلا من أن يتم معاملته بشكل لائق، قيل في حقه كلام مسيء، بعدما ردد البعض أنه كان يذهب إلى موقع التصوير وهو غائب عن الوعي، ما جعله يبكي بشدة، ويؤكد على أنه كان يتوجه إلى التصوير قبل موعده بساعتين.

ويشارك العمال في تجهيزات الأمور الخاصة بالتصوير، كما كان يشاركهم الطعام على الأرض، وبالتالي لا يجوز أن يقال عنه هذا الكلام، أو يكتب عنه أنه تم إيداعه في مصحة نفسية.

معتبرا أن كل هذا الهجوم وقع بعد أن طالب بمستحقاته المالية المتأخرة، وفي مقطع فيديو آخر، نشر دسوقي مشاهد لقدمه المصابة بجرح غائر، مؤكدا على أنه سيعتزل الفن بعد أن ينتهي من تصوير الأعمال المرتبط بها حتى عام 2025.

ورغم محاولات علاج الجرح، إلا أن قدم شريف دسوقي تعرضت للبتر مساء الاثنين إثر جراحة قام بها، اضطر على إثرها الأطباء إلى بتر قدمه.

وتلقى دسوقي العديد من رسائل الدعم النفسي من قبل زملائه، وأعلن البعض عن تعاونه معه في الأعمال المقبلة، خاصة وأنه يمتلك موهبة كبيرة وحضورا فنيا طاغيا.