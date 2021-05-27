"حبيبتي".. حسن شاكوش يحصد مليون مشاهدة بـ15 ساعة!

بعدما أعلنت شركة الإنتاج تأجيل طرح أغنية "حبيبتي"، التي يقدمها مطرب المهرجانات حسن شاكوش بمشاركة المطربة ياسمين رئيس، خلال الأسبوع الماضي بسبب الوضع في غزة، عاودت الشركة عملها بعد الهدنة وأطلقت الأغنية الأربعاء.

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وخلال 15 ساعة تماماً، حققت الأغنية مليون مشاهدة، وذلك في وقت قياسي، إذا إنه لم يمضِ على الطرح يوماً كاملاً بعد.

الجدير ذكره أن طرح الأغنية قد تزامن مع انتقادات كبيرة طالت الفنانة ياسمين رئيس، إذ استقبل متابعوها الكليب معتبرين أنها أساءت إلى نجاحاتها السابقة وآخرها مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض في رمضان الماضي والذي حقق نجاحاً واسعاً.

وسمية الخشاب أيضاً

في سياق متصل، ينتظر الجمهور الفنانة المصرية، سمية الخشاب، بأغنية تحمل اسم "أوعدك" مع المطرب عمر كمال الذي ارتبط مع حسن شاكوش بتقديم أغاني مهرجانات حققا خلالها نجاحا كبيرا بينها أغنية "بنت الجيران".

وهذه المرة اختار الثنائي الأشهر في تقديم المهرجانات الشعبية نجمتي الدراما ياسمين رئيس وسمية الخشاب ليقدم كل منهما عملا منفصلا يضعان الجمهور أمام منافسة شرسة تتزامن مع طرح العملين في أوقات متقاربة.