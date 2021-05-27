.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"حبيبتي".. حسن شاكوش يحصد مليون مشاهدة بـ15 ساعة!

حسن شاكوش مطرب أغنية بنت الجيران
المطرب حسن شاكوش

"حبيبتي".. حسن شاكوش يحصد مليون مشاهدة بـ15 ساعة!

الجمهور أمام منافسة شرسة بين أغنية شاكوس ونصفه الآخر عمر كمال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعدما أعلنت شركة الإنتاج تأجيل طرح أغنية "حبيبتي"، التي يقدمها مطرب المهرجانات حسن شاكوش بمشاركة المطربة ياسمين رئيس، خلال الأسبوع الماضي بسبب الوضع في غزة، عاودت الشركة عملها بعد الهدنة وأطلقت الأغنية الأربعاء.

شاكوش وعمر كمال يتحديان قرار هاني شاكر ثقافة وفن شاكوش وعمر كمال يتحديان قرار هاني شاكر

وخلال 15 ساعة تماماً، حققت الأغنية مليون مشاهدة، وذلك في وقت قياسي، إذا إنه لم يمضِ على الطرح يوماً كاملاً بعد.

الجدير ذكره أن طرح الأغنية قد تزامن مع انتقادات كبيرة طالت الفنانة ياسمين رئيس، إذ استقبل متابعوها الكليب معتبرين أنها أساءت إلى نجاحاتها السابقة وآخرها مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض في رمضان الماضي والذي حقق نجاحاً واسعاً.

وسمية الخشاب أيضاً

في سياق متصل، ينتظر الجمهور الفنانة المصرية، سمية الخشاب، بأغنية تحمل اسم "أوعدك" مع المطرب عمر كمال الذي ارتبط مع حسن شاكوش بتقديم أغاني مهرجانات حققا خلالها نجاحا كبيرا بينها أغنية "بنت الجيران".

الفنانة ياسمين رئيس
الفنانة ياسمين رئيس

وهذه المرة اختار الثنائي الأشهر في تقديم المهرجانات الشعبية نجمتي الدراما ياسمين رئيس وسمية الخشاب ليقدم كل منهما عملا منفصلا يضعان الجمهور أمام منافسة شرسة تتزامن مع طرح العملين في أوقات متقاربة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
تحول علمي لا يصدق.. تحول علمي لا يصدق.. "كان أعمى واستعاد بصره"!
الأكثر قراءة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد