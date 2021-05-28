.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الحكم بحبس الفنان أحمد فلوكس لمدة عام لسب لاعبة مصرية

أحمد فلوكس
أحمد فلوكس

الحكم بحبس الفنان أحمد فلوكس لمدة عام لسب لاعبة مصرية

حكمان في أسبوع ضد فلوكس بتهم سب وقذف

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر بمعاقبة الفنان أحمد فلوكس، بالحبس لمدة سنة، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت.

كما شمل الحكم تغريم فلوكس مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.

وقبل أسبوع، عاقبت محكمة جنح شمال الجيزة الابتدائية، فلوكس، بالحبس أسبوعًا مع الشغل، ودفع كفالة 200 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وإلزامه بالمصروفات الجنائية في اتهامه بإساءة استعمال هاتفه المحمول وسب وقذف رجل أعمال.

وكان رجل أعمال قد تقدم ببلاغ ضد الفنان يتهمه فيه بإزعاجه عمدا عن طريق إساءة استعمال التكنولوجيا وسب وقذف المجني عليه عن طريق هاتفه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
هل السفر من دول الخليج مسموح إلى المغرب؟.. هذه شروط بطاقة المسافر هل السفر من دول الخليج مسموح إلى المغرب؟.. هذه شروط بطاقة المسافر
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد