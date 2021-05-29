بعد الحكم بسجنه لمدة سنة.. أحمد فلوكس يرد: ادعولي

نشر الفنان المصري أحمد فلوكس مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص في "إنستغرام"، وتحدّث فيه عن أزمته بعد صدور حكم بحبسه عاماً في قضية سبّ سيدة أعمال ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقاً ياسمين عزت.

وقال: "أنا بخير في البيت مع ابني وزوجتي... وهذا حكم درجة أولى وليس نهائياً، ولا تعقيب على أحكام القضاء فلدينا قضاء عادل وأثق به جداً، ويأتي بالحق لأصحابه"، مؤكدا أنه يحترم القضاء.

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كما أضاف: "هناك محاولات تحدث ضدي الغرض منها تشويه سمعتي، ولكن أنا أثق في القضاء المصري العادل، وفي من يحبني ويعلم معدني وشخصيتي، ادعولي"، وكتب فلوكس معلّقاً على الفيديو: "ربنا كبير".

وتابع "سيأتي يوم أعرض كل الحقائق بالأدلة والفيديوهات والرسائل لإثبات صحة كلامي وكشف المؤامرة التي حيكت ضدّي لتشويه سمعتي".

وشمل الحكم تغريم فلوكس مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.