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بعد غياب.. وعد: خادمتي سرقتني وهربت

وعد

بعد غياب.. وعد: خادمتي سرقتني وهربت

الخادمة سرقة أسورة ثمينة لم تكن في الخزنة

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دبي - العربية.نت

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شاركت الفنانة السعودية، وعد، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت فيه عن سبب غيابها عن محبيها في الفترة الأخيرة.

وكشفت وعد في الفيديو أنها تعرضت للسرقة من قبل خادمتها. وأوضحت أنها كانت قد طلبت منها سابقاً إعطاءها فيزتها لإلغائها، إلا أن الخادمة ادعت أن جواز سفرها مفقود. فشددت وعد على ضرورة الذهاب إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الموضوع.

كما أضافت أن الخادمة هربت بعد خروج (وعد) من المنزل، وسرقت 3 أو 4 أسورة ثمنية لم تكن في الخزنة.

ولفتت وعد إلى أنها ليست متأكدة حتى الآن من ما سرقته غير ذلك، مضيفة أن الشرطة ألقت القبض على الخادمة.

إلى ذلك أشارت إلى أنها كانت قد أبلغت الشرطة سابقاً ببعض التصرفات الغربية للخادمة وقيامها بإطفاء كاميرات المراقبة، غير أن الشرطة ردت بأنها لا تستطيع القيام بشيء حيال مشكلات من هذا النوع.

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