.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أول عمل رقمي تم توثيقه بأسلوب "إن إف تي" يعرض للبيع

NEW YORK, NEW YORK - JUNE 04: An NFT titled 'Quantum' by Kevin McCoy is on display during a press preview of the upcoming Natively Digital: A Curated NFT Sale at Sotheby's on June 04, 2021 in New York City. 2 Cindy Ord/Getty Images/AFP
عمل "كوانتوم" معروض في صالة في نيويورك
تكنولوجيا

أول عمل رقمي تم توثيقه بأسلوب "إن إف تي" يعرض للبيع

"كوانتوم" للفنان الأميركي كيفن ماكوي هو رسم تحريكي على شكل ثماني الأضلاع وثّق بأسلوب الـ"نان فانجيبل توكنز" في 2014

متابع الغاء المتابعة

نيويورك – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

تقيم دار "سوذبيز" مزادا على أول قطعة فنية رقمية تمت بنسق "إن. إف. تي"، في مؤشر جديد إلى الثورة التي تحدثها هذه التكنولوجيا الجديدة لتوثيق القطع الافتراضية في سوق الفنون وقطاعات عدة.

عمل "كوانتوم" معروض في صالة في نيويورك
عمل "كوانتوم" معروض في صالة في نيويورك

هذا العمل بعنوان "كوانتوم" للفنان الأميركي كيفن ماكوي هو رسم تحريكي على شكل ثماني الأضلاع. وكان أول عمل يحصل على شهادة ملكية من نوع "إن. إف. تي" في مايو 2014 (حتى قبل ابتكار هذه التسمية في 2017).

ويتيح "إن. إف. تي" ("نان فانجيبل توكنز")، وهو أسلوب تشفير عبر الرموز غير القابلة للاستبدال، منح شهادة تثبت أصالة أي منتج رقمي سواء أكان صورة أو رسماً تعبيرياً أو فيديو أو مقطوعة موسيقية، أو مقالة صحافية أو سوى ذلك.

عمل "كوانتوم" معروض في صالة في نيويورك
عمل "كوانتوم" معروض في صالة في نيويورك

وقال نائب رئيس "سوذبيز" في نيويورك ماكس مور المكلف مزادات الفن المعاصر: "خلال عشر سنوات، عندما سننظر إلى الماضي.. قد يرمز هذا العمل إلى بداية أمر ثوري".

ولم تعط دار المزادات أي تقدير رسمي للقيمة المتوقعة للعمل في المزاد الذي يستمر حتى الخميس المقبل. وقد وصلت المزايدات عليه حتى بعد ظهر السبت إلى 160 ألف دولار.

عمل "كوانتوم" معروض في صالة في نيويورك
عمل "كوانتوم" معروض في صالة في نيويورك
لوحة من مكعبات "روبيك" للدالاي لاما تعرض بمزاد ثقافة وفن لوحة من مكعبات "روبيك" للدالاي لاما تعرض بمزاد

وكان عمل الفنان الأميركي المتحدر من بروكلين قد لقي استقبالاً فاتراً عند إنجازه، وقال كيفن ماكوي إن "كوانتوم" أثار "الكثير من سوء الفهم".

بالإضافة إلى "كوانتوم"، يشمل المزاد أيضاً أول عمل "إن. إف. تي" ذكي هو شخصية "أليس" الافتراضية القادرة على التفاعل مع مالكها المستقبلي بفضل الذكاء الاصطناعي.

وتثير الأعمال الرقمية ضجة كبيرة في سوق الفنون، وتبلغ قيمة التداولات اليومية بها أكثر من عشرة ملايين دولار على منصات رقمية مثل "نيفتي غايتواي" أو "أوبن سي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما الذي لم يقلهُ المرشد خامنئي حول الانتخابات الرئاسية؟ ما الذي لم يقلهُ المرشد خامنئي حول الانتخابات الرئاسية؟
الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي
الأكثر قراءة
كيف عثر مواطن مصري على قطعة أثرية فرعونية؟ كيف عثر مواطن مصري على قطعة أثرية فرعونية؟
الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن.. نصيحة من خبير روسي
اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك! اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك!
بـ بـ"قلب مكسور".. إيلون ماسك يضرب بيتكوين مجدداً
بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل
شاهد.. ممثل الإخوان بحكومة إسرائيل يدافع عن محمد مرسي شاهد.. ممثل الإخوان بحكومة إسرائيل يدافع عن محمد مرسي
قبل أن تذهب
معهد هدسون: بايدن يطبق سياسة أوباما تجاه السعودية
معهد هدسون: بايدن يطبق سياسة أوباما تجاه السعودية
اكتشف المزيد