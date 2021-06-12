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غير مستقرة.. جديد الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

غير مستقرة.. جديد الحالة الصحية لدلال عبد العزيز

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القاهرة- أحمد الريدي

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أيام قليلة تفصل الفنانة المصرية دلال عبد العزيز عن اتمام شهرها الثاني داخل مستشفى العزل، بعدما أصيبت بالفيروس المستجد، وعانت من مضاعفاته أو ما يعرف طبيا باسم "أعراض ما بعد كورونا".

وفيما يترقب محبوها أي جديد عن حالتها الصحية، حرص المذيع رامي رضوان، زوج ابنتها دنيا سمير غانم، بين الحين والآخر على البوح باليسير عنها، حتى لا يترك فرصة للاجتهادات والإشاعات التي بات ترهق الأسرة نفسيا.

تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز ثقافة وفن تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز

آلاف الرسائل للاطمئنان

وقد أوضح مساء أمس الجمعة أن آلاف الرسائل وردته من محبي عبد العزيز للاطمئنان عليها، مشيرا أن حالتها لا تزال حتى الآن غير مستقرة صحيا، قائلا "الدعاء فقط هو من يساند العائلة في هذه المحنة، ويزيد من أملها بشفاء الفنانة الكبيرة قريبا.

وطلب من محبي دلال عبد العزيز الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل، ما دفع الآلاف إلى التفاعل، متمنين لها الشفاء العاجل وتخطي تلك المحنة.

أسرة سمير غانم
أسرة سمير غانم

محنة عصيبة

يشار إلى أن أسرة سمير غانم تعيش أوقاتا عصيبة بعد رحيله، ومعاناة عبد العزيز في المستشفى، خير مدركة برحيل زوجها.

فيما تحرص دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي على زيارة قبر والدهما بشكل أسبوعي، إلا أن كل واحدة تذهب مداورة على حدة، حتى لا يتركا أمهما بمفردها في المستشفى.

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