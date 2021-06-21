.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

في "عيد الأب".. دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالدها

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

في "عيد الأب".. دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالدها

الفنان المصري توفي الشهر الماضي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بكلمات مؤثرة، وجهت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، رسالة إلى والدها الذي توفي الشهر الماضي، بمناسبة يوم الأب العالمي.

فقد كتبت على حسابها في موقع "تويتر"، فوق صورة للفنان الراحل سمير غانم: "كل سنة وأنت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم". وأضافت "بحبك أوي وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك".

كما تابعت مثنية على الحياة التي عاشتها مع أبيها، والتي كانت مفعمة بالسعادة والضحكات. وكتبت " كانت حياة كلها حب وضحك ودلع وسعادة وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي ربنا يرحمك ويسعدك يا أبي".

توفي متأثراً بكورونا

وكان غانم توفي في 20 مايو الماضي، متأثرا بإصابته بالفيروس، بعد مسيرة حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية.

وغادر إلى مثواه الأخير، دون أن تودعه زوجته دلال عبد العزيز، التي تقبع بدورها في مستشفى للعزل إثر إصابتها بكورونا أيضا.

يذكر أن الفنان الكوميدي المخضرم من مواليد يناير عام 1937، تخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وفي بداية مشواره الفني التقى جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أزعجت المحافظ بواتساب.. سيدة مصرية قيد التحقيق أزعجت المحافظ بواتساب.. سيدة مصرية قيد التحقيق
اختراع ولا أغرب.. اختراع ولا أغرب.. "قشة" توقف الحازوقة
الأكثر قراءة
محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها
أم مصرية تخنق أطفالها الثلاثة حتى الموت أم مصرية تخنق أطفالها الثلاثة حتى الموت
السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة
100 دولار للقهوة و70 للشاي.. ماذا يجري بكوريا الشمالية؟ 100 دولار للقهوة و70 للشاي.. ماذا يجري بكوريا الشمالية؟
احذر العلامات البيضاء على الأظافر.. قد تكون خطيرة جداً احذر العلامات البيضاء على الأظافر.. قد تكون خطيرة جداً
تجنبوا تناول الحلوى مع كوب القهوة.. وهذا السبب! تجنبوا تناول الحلوى مع كوب القهوة.. وهذا السبب!
قبل أن تذهب
جولة سادسة من المفاوضات النووية تنتهي في فيينا دون نتيجة
جولة سادسة من المفاوضات النووية تنتهي في فيينا دون نتيجة
اكتشف المزيد