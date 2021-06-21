في "عيد الأب".. دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالدها

بكلمات مؤثرة، وجهت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، رسالة إلى والدها الذي توفي الشهر الماضي، بمناسبة يوم الأب العالمي.

فقد كتبت على حسابها في موقع "تويتر"، فوق صورة للفنان الراحل سمير غانم: "كل سنة وأنت طيب يا أجمل أب ورجل في العالم". وأضافت "بحبك أوي وبشكرك على كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك".

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كما تابعت مثنية على الحياة التي عاشتها مع أبيها، والتي كانت مفعمة بالسعادة والضحكات. وكتبت " كانت حياة كلها حب وضحك ودلع وسعادة وحنية وطيبة واهتمام وتشجيع.. بحبك أوي ربنا يرحمك ويسعدك يا أبي".

كل سنة وانت طيب يا أجمل أب و رجل في العالم

بحبك أوي و بشكرك علي كل الذكريات الحلوة اللي شفناها معاك

كلها حب و ضحك و دلع و سعادة و حنية و طيبة و اهتمام و تشجيع.. بحبك أوي ❤️ربنا يرحمك و يسعدك يا بابي #سمير_غانم pic.twitter.com/Cnjn2fnQYL — دنيا سمير غانم (@Donia) June 20, 2021

توفي متأثراً بكورونا

وكان غانم توفي في 20 مايو الماضي، متأثرا بإصابته بالفيروس، بعد مسيرة حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية.

وغادر إلى مثواه الأخير، دون أن تودعه زوجته دلال عبد العزيز، التي تقبع بدورها في مستشفى للعزل إثر إصابتها بكورونا أيضا.

يذكر أن الفنان الكوميدي المخضرم من مواليد يناير عام 1937، تخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وفي بداية مشواره الفني التقى جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح".