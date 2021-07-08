ملحن يهاجم: لن تنهض أغنية أو سينما فيهما محمد رمضان

عاد اسم النجم المصري محمد رمضان خلال الساعات الماضية إلى الواجهة من جديد، بعدما هاجمه الموسيقار المصري حلمي بكر، متهما إياه بإفساد الذوق العام.

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وقال بكر في تصريح لوسائل إعلام محلية إن حال الأغنية خاصة والفن عامة وصل إلى مستوى سيئ، محملا بعض النجوم الذين تخلوا عن دورهم في النهوض بالفن المسؤولية.

كما تابع قائلاً: "مع الأسف الفن حاليا يعيش أسوأ مراحله، وأصبحت هناك أمور أخرى تشغل الفنانين بعيدا عن تقديم فن محترم"، معتبراً أن بعضهم يسعى لتقليد المهرجانات بحثا عن "الفرقعة" ليس أكثر.

"إفساد الذوق العام"

ووصف ما يقدمه رمضان من محتوى سواء على صعيد الأغنية أو السينما، بأنه ليس فنا، مؤكدا أن ذلك نوع من "إفساد الذوق العام".

وشدد على أنه لن تنهض الأغنية ولا السينما طالما بطلها محمد رمضان، أو كما يطلق على نفسه "نمبر ون".

إلى ذلك، انتقد حلمي بكر أيضا موقف بعض الفنانين الذي وصفه بالمتخاذل تجاه دورهم في الفن قائلا: "أين المطربات والمطربين الذين من المفترض أن يكونوا امتدادا لجيل العظماء"، وذكر بالاسم الفنانة السورية أصالة والفنانة المصرية.

واتهم بكر الفنانين بالانشغال بأمور أخرى كالمشاكل الشخصية، والأعمال الحرة، وتقليد موجة المهرجانات وغيرها، كما حملهم مسؤولية ما وصل إليه حال الفن في الفترة الأخيرة، وفق قوله.

يشار إلى أن النجم المصري كان تعرض خلال الفترة الماضية إلى انتقادات حادة، وتوالت الأزمات عليه واحدة تلو الأخرى، بدءا مع أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر وتداعياتها خصوصا بعد وفاة الأخير، ثم المناكفات مع الإعلامي عمرو أديب التي وصلت أروقة القضاء، والأخذ والرد مع عائلة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، ومن ثم خياط ملابس أكد أنه عمل مع الـ"نمبر 1" دون أن يتلقى أجراً، وآخرها كان اتهام الممثلة سميرة عبدالعزيز لرمضان بسبها بعد أن رفضت المشاركة في مسلسل من بطولته.