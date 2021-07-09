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هجوم جديد على محمد رمضان.. وهذه المرة بسبب صدام حسين!

حفيدة صدام حسين ومحمد رمضان

هجوم جديد على محمد رمضان.. وهذه المرة بسبب صدام حسين!

السعيد طالبت النجم المصري بالاعتذار

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دبي - العربية.نت

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لا تأبى الأزمات إلا أن تتوالى على الفنان المصري محمد رمضان، فقد هاجمت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، "النمبر1"، بعد لقائه بحرير حسين كامل، حفيدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

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وذكرت في تعليقها على صورة حرير ابنة رغد صدام حسين، ومحمد رمضان، أن الفنان المصري يفتخر بصورة مع حفيدة ما قالت إنه: "قاتل شعب وغازي جاره"، في إشارة إلى الغزو العراقي للكويت في العام 1990.

وأوضحت الإعلامية أن من حق رمضان التصوير مع جمهوره، ولكن ليس بنشر صورة حفيدة غازي الكويت، مدعية أن هذا الأمر بمثابة تحد لمشاعر جمهور كان يحبه "محمد رمضان"، وفق تعبيرها.

كما طالبت الفنان المصري بالاعتذار للكويتيين والعراقيين في آن، على اعتبار أن صدام حسين قد أخطأ مع الشعبين، وفق تعبيرها.

يشار إلى أن حفيدة الرئيس العراقي السابق، حرير حسين كامل، نشرت على صفحتها الرسمية في "إنستغرام"، الثلاثاء الماضي، صورة جمعتها بمحمد رمضان، والتي قالت له "نورت يا بطل وخليك ثابت".

فجر السعيد
فجر السعيد

"حفيدة صدام"

يذكر أن حرير حسين كامل البالغة من العمر 35 عاما، قد نالت شهرتها بعد تأليفها كتاب مذكرات شخصية، "حفيدة صدام"، وتظهر حرير حسين كامل بين الفينة والأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما توالت الأزمات على النجم المصري محمد رمضان واحدة تلو الأخرى خلال الفترة الماضية، بدءا مع قصته مع الطيار أشرف أبو اليسر وتداعياتها خصوصا بعد وفاة الأخير، ثم المناكفات مع الإعلامي عمرو أديب التي وصلت أروقة القضاء، والأخذ والرد مع عائلة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، ومن ثم خياط ملابس أكد أنه عمل مع الـ"نمبر 1" دون أن يتلقى أجراً، وبعدها كان اتهام الممثلة سميرة عبدالعزيز لرمضان بسبها بعد أن رفضت المشاركة في مسلسل من بطولته، وكذلك آخرها هجوم الموسيقار المصري حلمي بكر عليه، متهما إياه بإفساد الذوق العام.

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