والد حسام حبيب لمسرب التسجيل: ملقانا في المحاكم

فصل جديد تشهده أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب مع والد الأخير، على خلفية الأسرار التي أفشاها حسين حبيب في تسجيل مسرب، ما أوحى للجميع بأن هناك أطماعا من قبل المطرب المصري في أموال زوجته، كما أنه يخطط للزواج بفتاة تصغره في العمر، من أجل الإنجاب.

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إلا أن الجديد اليوم أتى من محامي الأب، فبعدما نفى والد حسام أن يكون هو صاحب التسجيل وعاد واعترف به، أكد محاميه أن موكله ينوي رفع دعوى قضائية ضد الجهة المسربة.

وأضاف المحامي بيومي مصطفى في تصريح إعلامي له، أنه لن يتواصل مع المسربين إلا عن طريق المحاكم، وليس عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي بل عبر طريقة قانونية.

كما شدد على أن موكله حسين حبيب والد حسام حبيب، رفض تماما توجيه أي كلام للجهة المسربة، مؤكداً أن التسجيل منقوص، وقد عملت تلك الجهة على اقتطاع جمل قليلة من تسجيل طويل.

الجدير ذكره أن حسام كان أعلن مقاطعته لوالده واللجوء للقضاء كي يحصل على حقه، من الشخص الذي آذاه كثيرا هو ووالدته.

"انخدع بسهولة"

فيما اعتذر الأب عما بدر منه، مؤكداً وقوعه في مؤامرة دبرت له، خاصة أن شخصا في مكانه ما كان له أن ينخدع بسهولة.

وأكد الوالد أن كل هذه الضجة حدثت بسبب "عجوز خرف بحكم السن"، وهنا التقط حسام حبيب طرف الحديث وعلق عبر حسابه على "إنستغرام" على ما قاله والده.

"بغير على أبويا"

وأشار إلى أنه لا يقبل ما قاله الوالد عن نفسه قائلا "أنا ما قبلش أبدا إنك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي.. برده غصب عني بغير على أبويا مهما فعل".

وأكد أن والده يعلم أنه لا يهمه رأي أي شخص فيما يقوم به.