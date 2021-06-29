تسجيل مسرب ورد قاطع من المطربة.. ماذا يحدث بين شيرين وزوجها؟

شهدت الساعات الـ24 الماضية في الساحة الفنية المصرية والعربية جدلاً وتساؤلات واسعة حول المطربة شيرين عبد الوهاب وأسرتها، وذلك بسبب تسجيل صوتي مسرب منسوب إلى والد زوجها المطرب حسام حبيب.

التسريب المذكور أشار لوجود أزمة مشتعلة داخل منزل شيرين، مضيفاً أن زوجها حسام حبيب يخطط للاستيلاء على أموالها، كما أنه مقبل على الزواج بفتاة تصغره في العمر من أجل الإنجاب.

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هذه التصريحات النارية أشعلت شبكات التواصل، وتفاعل معها جمهور شيرين عبد الوهاب، فدشن وسماً يحمل اسم "كلنا شيرين" من أجل الدفاع عنها والوقوف إلى جانبها.

من جهته، خرج والد حسام حبيب لينفي أن يكون هو صاحب الصوت الموجود في التسجيل المسرب.

من جانبها، قررت شيرين أن ترد عبر حسابها الرسمي على "تويتر" حيث نشرت مقطع صوتي وجهت فيه رسالة طمأنة لمحبيها قائلةً إنها بخير ولا يوجد أي خطر على حياتها.

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الاول) pic.twitter.com/DcfmFWB7H8 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

كما أكدت شيرين أن زوجها حسام حبيب شخص محترم ويحبها أكثر من نفسه، معتبرةً أنه من الظلم أن يتعرض لهذه القسوة في الهجوم، لكنها منحت الجمهور العذر "لأنه لا يعرف التفاصيل". وأشارت إلى أنها وجدت حسام في وقت كانت فيه محطمة، فأعاد إليها الثقة بنفسها مرة أخرى.

وشددت على حبه لها ولابنتيها، مضيفةً أنه، ومذ أن تزوجا، لم يستفد هو من أي شيء ولم يقم بعمل أي شيء لنفسه، وكان فقط يقف إلى جوارها ويساعدها.

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الثاني ) pic.twitter.com/DoOOWlCQ0Z — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

وتطرقت شيرين إلى والدة زوجها التي ذُكر اسمها في التسجيل المسرب حيث ذُكِر أنها تكرهها، حيث أكدت الفنانة أن والدة زوجها "التي أنجبت شخص بأخلاق حسام حبيب لابد وأن تكون سيدة محترمة"، مضيفةً أنها تحبها وتقدرها.

وطلبت شيرين من الجمهور أن يدعو لها بالذرية الصالحة، مؤكدةً للجميع أن حسام حبيب شخص نقي للغاية وهو خير سند لها.

وتابعت شيرين في مقطع ثاني قائلةً إن زوجها لا يحمل توكيلات منها مثلما تردد في التسريب، كما أنه لا يمتلك أي بطاقات ائتمانية خاصة بها.

ورفضت ما قيل بحق زوجها مؤكدةً أنه من عائلة محترمة وهي لا تقبل أن يتحدث شخص عنه وعن والدته بهذه الطريقة.

وأشارت إلى أنهما متزوجان منذ 4 سنوات، وفي حال كان يرغب في الاستفادة منها كان سيقوم بتسجيل أغنية منفردة من أجل الربح من خلال الاستفادة من شهرة زوجته.

وشددت على أن حسام حبيب كان يصونها "على الرغم من وجود مشاكل تحدث في أي بيت مصري طبيعي"، موجهةً له الشكر على وقوفه بجوارها وحمايتها ممن حاولوا إيذائها.