"الفن باطل".. حلا شيحة تهاجم تامر حسني وتتبرأ من الفن!

عادت الفنانة حلا شيحة لإثارة الجدل من جديد وفاجأت الجميع بتصريحات عنيفة عن الفن والفنانين.

وأثارت تصريحات حلا شيحة، الخميس، الجدل الكبير بعد شنها هجوماً لاذعاً ضد الفنان تامر حسني وفيلمه الجديد "مش أنا" وتبرؤها من الفن، ما أشار إلى عودتها لآرائها السابقة واعتزال الفن من جديد.

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وقالت شيحة إن تامر حسني تجاهل طلباتها فى منع طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "بحبك" من فيلمه الأخير الذي يعرض حالياً "مش أنا"، والذي يتضمن عددا من المشاهد الرومانسية التي جمعتهما.

ويبدو أن موعد طرح الكليب قد أزعج شيحة، حيث قالت عبر حسابها على "إنستغرام": "تفاجأت بنزول الكليب في أيام ذي الحجة المباركة".

وانتقدت حلا شيحة الفن والفنانين و قالت: "إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقاييس ربنا إحنا لم ولن ننجح.. أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

وأضافت شيحة في انتقادها للفن: "أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة أن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح"، و أضافت: "الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لإني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط".

وتابعت شيحة في رسالتها ضد الفن: "الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن".

ووجهت شيحة الانتقاد لتامر حسني قائلة: "حابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قلت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف من كده.. كلام أكيد قلته في لحظة صدق جواك.. شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك أكيد في صراع".

وعُرفت حلا شيحة بإثارة الجدل على مدار 18 عاما من تاريخها الفني، فما بين الحجاب والنقاب وخلعهما، وما بين التمثيل بالحجاب والاعتزال والسفر كانت مسيرة حلا شيحة على مدار سنوات مشوارها.

وخلعت شيحة النقاب وأعلنت عودتها إلى مصر ورغبتها في العودة إلى الفن مرة أخرى قبل عامين، بعد سنوات طويلة من الاعتزال والنقاب والإقامة خارج مصر، ورحب الكثير من جمهورها بهذا القرار واستقبلها المنتجون والمخرجون والفنانون وقدمت عددا من الأعمال الفنية وحضرت عددا من المهرجانات قبل أن تعلن زواجها من الداعية معز مسعود لتعود بعدها مرة أخرى إلى الابتعاد عن الأضواء، ثم إلى تصريحاتها الأخيرة والتي تتبرأ فيها من الفن مرة جديدة.

واستقبل الجمهور ورواد مواقع التواصل تصريحات شيحا ما بين من يعتبرها قدوة حسنة ومثالا للشخص المتدين، و بين الانتقادات اللاذعة ووصفها بـ"المتذبذبة"، والذين رأوا أن الفن صناعة كبيرة لا يصح أن تكون تحت رحمة قرارات حلا شيحا المتذبذبة بين الفن وما وُصِف بـ"التطرف".

وكان تامر حسني، قد نشر أغنية بعنوان "بحبك"، للدعاية لفيلمه الجديد "مش أنا"، وهي من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، توزيع "توما".

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب تامر حسني، كل من ماجد الكدواني، وسوسن بدر، وحلا شيحة، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.