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لوحة لبيكاسو للبيع على شكل "حصص رقمية"

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الإعلان عن بيع لوحة بيكاسو بشكل حصص رقمية

لوحة لبيكاسو للبيع على شكل "حصص رقمية"

من شأن بيع لوحة "فتاة معتمرة قبّعة" بشكل حصص شبيهة بالأسهم أن يسمح للمستثمرين بشراء جزء من اللوحة وأيضاً بمقايضة حصصهم والتفاوض عليها كما الحال في البورصة

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زيوريخ – فرانس برس

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ستعرض لوحة لبيكاسو للبيع على شكل "حصص" من الأصول الرقمية، تشبه الأسهم، بحسب ما أعلن مصرف "سيغنوم" السويسري المتخصص في الأصول الرقمية.

وتعود هذه اللوحة الزيتية، التي تحمل اسم "فتاة معتمرة قبّعة" والممتدّة على 65 سنتمتراً طولاً و54 عرضاً، للعام 1964. وقد قُدّرت قيمتها بحوالي أربعة ملايين فرنك سويسري (4.5 مليون دولار)، وفق ما جاء في بيان هذا المصرف الذي يتّخذ في زيوريخ مقرّاً له.

لوحة "فتاة معتمرة قبّعة"
لوحة "فتاة معتمرة قبّعة"

وهي تُطرح للبيع في سياق شراكة مع الصندوق الأميركي "أرتيموندي" المتخصص في الاستثمارات في مجال الفنون.

ومن شأن بيعها على شكل حصص شبيهة بالأسهم، عبر تقنية "سلسلة الكتل" blockchain، أن يسمح للمستثمرين بشراء جزء من اللوحة وأيضاً بمقايضة حصصهم والتفاوض عليها كما الحال في البورصة في سياق سوق موازية تتولى فيها "سيغنوم" التنسيق بين الباعة والشراة.

وستطرح هذه الحصص للبيع بسعر خمسة آلاف فرنك سويسري (5441 ألف دولار) على أدنى تقدير، بحسب ما أفاد هذا المصرف الخاضع لرقابة الهيئة الناظمة للأسواق في سويسرا (فينما). وستجرى المداولات بالفرنك السويسري بواسطة فيش صادرة عن "سيغنوم" مقرونة بعملات ثابتة.

شعار مصرف "سيغنوم" السويسري في مقره في زيورخ
شعار مصرف "سيغنوم" السويسري في مقره في زيورخ
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وستوضع اللوحة في مستودع يخضع لحراسة مشددة مخصص للأعمال الفنية.

ويسعى المصرف المتخصص في العملات المشفرة من خلال عملية البيع هذه إلى "توفير فرص استثمار جديدة فريدة من نوعها وفي متناول الجميع" في مجال الأعمال الفنية، وفق ما قال مؤسس البنك ومديره التنفيذي ماتياس إمباخ في بيان.

غير أن عملية البيع هذه تبقى راهناً حكراً على الاختصاصيين والمستثمرين المؤسسين.

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