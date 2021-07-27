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الأردن.. إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي

اليونسكو

الأردن.. إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي

ستة مواقع أردنية أثرية مدرجة على قائمة التراث العالمي

متابع الغاء المتابعة

عمّان - محمد الطراونة 

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قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، خلال دورتها الرابعة والأربعين المنعقدة في الصين افتراضيا، الموافقة على إدراج مدينة السلط الأردنية على قائمة التراث العالمي.

وأوضح وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز، أن مدينة السلط من بين الأولويات العليا للأردن لأهميتها في إظهار خصائص التسامح والعيش المشترك والرعاية الاجتماعية بين سكانها.

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كما أضاف خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة افتراضيا، اليوم الثلاثاء، أن التكافل الاجتماعي بين الأسر في مدينة السلط وزوارها، وعدم وجود أحياء منفصلة على أساس ديني هو من الميزات الواضحة للمدينة، مؤكداً أن إدراج السلط على قائمة التراث العالمي سيدعم ثقافة التراث والتسامح والوئام بين الأديان.

تعزيز السياحة في الأردن

من جانبه، قال مدير دائرة الآثار العامة بالوكالة هشام العبادي، إن إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي يأتي نتيجة التعاون الكبير والجهود الحثيثة والعمل بروح الفريق الواحد بين الوزارة والجهات المعنية الأخرى.

وأكد أن إدراج ستة مواقع أردنية أثرية على قائمة التراث العالمي يعزز من مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية، لافتاً إلى أن الدائرة تسعى في الفترة المقبلة إلى ترشيح عدد من المواقع الأثرية الأخرى وتقديم ملفاتها إلى اللجنة.

يشار إلى أن المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي في الأردن، هي البترا، وقصير عمرة، وأم الرصاص، ووادي رم، والمغطس، بالإضافة إلى مدينة السلط المدرجة حديثاً.

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