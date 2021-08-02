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أثناء تصوير مسلسل.. إصابة فنان مصري بفيروس كورونا

الفنان احمد فتحي

أثناء تصوير مسلسل.. إصابة فنان مصري بفيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أحمد الريدي

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بعد أسابيع من الهدوء، عادت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد للظهور في الوسط الفني من جديد، بعد إعلان الفنان المصري أحمد فتحي عن إصابته بعدوى الفيروس المستجد.

وظهرت أعراض المرض عليه قبل أن يتم التأكد من إصابته بالفيروس المستجد، ويخضع للعزل المنزلي والحصول على بروتوكول العلاج المتبع من قبل وزارة الصحة.

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وكان الفنان أحمد فتحي يشارك بتصوير دوره في مسلسل "عودة الأب الضال" الذي يظهر فيه كضيف شرف، قبل أن تظهر عليه أعراض الإصابة ويتوقف عن التصوير.

أعراض خفيفة

كذلك، يعاني الفنان المصري من أعراض خفيفة ومتوسطة، وهو ما يجعله خاضعا للعزل المنزلي دون التوجه إلى مستشفى عزل، حيث لا تستدعي الحالة هذا الأمر.

وشهد العام الجاري نشاطا فنيا كبيرا للفنان المصري الكوميدي، حيث ظهر في شهر رمضان الماضي عبر مسلسل "أحسن أب" كما عرض له الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة".

وفي السينما شارك في فيلمي "أحمد نوتردام" بصحبة رامز جلال، وفيلم "ديدو" بصحبة كريم فهمي، واستطاع الأخير أن يحقق إيرادات مرتفعة.

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