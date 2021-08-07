وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا

غيب الموت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز صباح السبت، عن عمر 61 عاماً، بعد معاناة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب إصابتها بفيروس كورونا، حيث أعلنت العائلة عن الأمر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشر الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم الخبر عبر حسابه على موقع تويتر، مؤكدا أن "دلال عبد العزيز يبدو أنها لم ترغب في أن تترك حبيبها سمير غانم وحده، وقررت أن تذهب إليه في الجنة".

أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة

انا لله وانا إليه راجعون

ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما pic.twitter.com/zqN4nbCa15 — Ramy Radwan (@RamyRadwan) August 7, 2021

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بدوره، كتب الفنان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم، " والله ما قادر أكتب ولا مصدق..

توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي و أمي الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفرلك و يرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك إنك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوى يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

كما لم تقرر العائلة حتى الآن موعد ومكان الجنازة، ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة تحديد الموعد والإعلان عنه، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.

يشار إلى أن النجمة الراحلة أصيبت قبل ثلاثة أشهر بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت حالتها ودخلت إلى مستشفى العزل، قبل أن تتحول نتيجتها إلى سلبية، إلا أنها عانت من المضاعفات بسبب التدهور الشديد في حالة الرئة، وكانت تحتاج إلى الأكسجين بنسب كبيرة للغاية، ما استدعى وضعها على الأجهزة طيلة الأشهر الماضية، قبل أن ترحل في النهاية.