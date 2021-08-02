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هل تحتاج دلال عبدالعزيز لزراعة رئة؟.. زوج ابنتها يرد

رامي رضوان ودلال عبدالعزيز

هل تحتاج دلال عبدالعزيز لزراعة رئة؟.. زوج ابنتها يرد

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دبي - العربية.نت

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سيطرت حالة من القلق على جمهور وزملاء الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، بعدما انتشرت أخبار حول احتياجها لزراعة رئة، ولكن عائلتها تتردد، وذلك لصعوبة العملية، وأن نسب نجاحها ليست كبيرة.

وفي هذا الشأن، خرج الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، مساء الأحد، ليرد على الأنباء المتداولة، مؤكداً أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا صحة لها، موضحا في تصريحات صحافية، أن الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز صعب.

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وكانت مصادر طبية قد أفادت بأن حركة الفنانة باتت صعبة جدا، وأن عمل الرئة مازال مرتبطاً لديها بالأكسجين، الذي ما زالت بحاجة إليه، كاشفة أنها حتى اليوم لا تعلم بوفاة زوجها، حيث إن هناك تشديداً على عدم معرفتها بأي أخبار حتى لا تحدث مضاعفات لها إثر سماع الخبر.

ولفتت إلى أن هناك تعليمات مشددة لطاقم التمريض حول التكتم على خبر الوفاة.

تليف في الرئة

يشار إلى أن الفنانة دلال عبدالعزيز كانت دخلت المستشفى منذ أواخر شهر أبريل الماضي، أي منذ 3 أشهر، حيث تعاني من تليف في الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا.

كما تعاني من مضاعفات ما بعد كورونا، وحالتها خاصة جدا، ولا تحدث كثيرا مع مصابي الفيروس، وفق المصادر.

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