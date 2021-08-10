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دنيا سمير غانم تخرج عن صمتها.. وتكشف آخر ما قالته والدتها

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دنيا سمير غانم ووالدتها الراحلة دلال عبدالعزيز

دنيا سمير غانم تخرج عن صمتها.. وتكشف آخر ما قالته والدتها

دبي - العربية.نت

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خرجت الفنانة دنيا سمير غانم عن صمتها، وكتبت أول تعليق لها، اليوم الثلاثاء؛ بعد وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز التي رحلت السبت عن 61 عاما متأثرة بفيروس كورونا.

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وقالت في رسالة مؤثرة ومليئة بالحزن عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام": "ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي"، مضيفة "انتي علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله".

كما كشفت آخر كلمة سمعتها من والدتها قبل وفاتها، وكتبت "آخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله".

وتابعت: "أنا مش زعلانة لأني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ ومع بابي حبيبي لأنكم خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا أنا بس غصب عني بفضفض عشان انتوا هتوحشوني أوي".

يشار إلى أن النجمة الراحلة أصيبت قبل ثلاثة أشهر بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت حالتها ودخلت إلى مستشفى العزل، قبل أن تتحول نتيجتها إلى سلبية، إلا أنها عانت من المضاعفات بسبب التدهور الشديد في حالة الرئة، وكانت تحتاج إلى الأكسجين بنسب كبيرة للغاية، ما استدعى وضعها على الأجهزة طيلة الأشهر الماضية، قبل أن ترحل في النهاية.

وشيّعت إلى مثواها، الأحد، حيث ووري جثمانها الثرى بمقابر الأسرة في مدينة نصر وبجوار زوجها الفنان الراحل سمير غانم.

وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد المشير طنطاوي، بحضور أسرتها وعدد كبير من نجوم الفن، لتدفن بعدها إلى جوار زوجها الذي توفي قبلها بعشرة أسابيع.

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