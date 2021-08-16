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ما حقيقة إطلاق قنابل غاز في حفل عمرو دياب؟

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عمرو دياب من حفله في مدينة العلمين

ما حقيقة إطلاق قنابل غاز في حفل عمرو دياب؟

دبي - العربية.نت

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نفت وزارة الداخلية المصرية، صحة ما تم تداوله حول إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز على تجمعات الجماهير في موقع إقامة حفل النجم الشهير عمرو دياب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح.

ونشرت عبر حسابها الرسمي في "تويتر" تغريدة جاء فيها: "نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله حول إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز على تجمعات المواطنين أمام مكان إقامة حفل المطرب عمرو دياب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح".

وأحيا النجم المصري حفلا غنائيا كبيرا، الجمعة، في مدينة العلمين، بدأه بأغنية "يا أنا يا لأ" وسط حفاوة كبيرة من جمهوره.

وشهد الحفل حضورا جماهيرا غفيرا قبل انطلاقه بساعات، وشهدت الطرق المؤدية إلى الحفل تكدسا مروريا مبكرا نظرًا لتوافد الجمهور لحضور الحفل من مختلف منتجعات الساحل الشمالي والإسكندرية.

كما شهد الحفل لفتة إنسانية من عمرو دياب الذي استقبل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة على المسرح، وطلب من الجمهور تحيته.

وعبّر الشاب عن حُبه للفنان المصري على المسرح قائلًا: "أنا بحبك" ثم احتضن الفنان ليقول دياب للجمهور "نحييه تحيه كبيرة جدًا".

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