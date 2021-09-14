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حسن الرداد يتحدث عن صدمة إيمي سمير غانم.. ويساندها

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رسالة الرداد لزوجته
رسالة الرداد لزوجته

حسن الرداد يتحدث عن صدمة إيمي سمير غانم.. ويساندها

نشر مجموعة من الصور التي تجمعه بزوجته عبر حسابه على إنستغرام ووجه رسالة لإيمي

القاهرة - أحمد الريدي

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أيام صعبة تعيشها الفنانة المصرية إيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا، بعد رحيل والديهما سمير غانم ودلال عبد العزيز إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد ومضاعفاته.

ورغم تعبير الثنائي عن حزنهما الشديد طيلة الأيام الماضية، يبدو أن الأمر يحتاج إلى وقت طويل من أجل التعافي من تلك الصدمة، وهو ما عبر عنه الفنان حسن الرداد زوج إيمي الذي حاول مساندة زوجته برسالة دعم.

رسالة الرداد لزوجته
رسالة الرداد لزوجته

حيث نشر الفنان المصري مجموعة من الصور التي تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، ووجه رسالة إلى زوجته قال فيها "مفيش أصعب من فقدان أعز الناس لأي حد".

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وتابع الرداد قائلا "فقدان الأب والأم مرة واحدة أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها في حياته.. بس لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللي عشقته ملايين الناس في الوطن العربي كله.. ووالدتك الفاضلة اللي أعمالها في الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس".

وتمنى الرداد من زوجته أن تعود مرة أخرى قائلا "إن شاء الله يا حبيبتي ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة تاني تنور الدنيا وترجعي لشغلك وجمهورك الكبير المحترم يا أحلى زوجة وأجمد كوميديانة في مصر كلها".

وأنهى الرداد رسالته بهذه الكلمات وانهالت التعليقات الداعمة لزوجته في مصابها الأليم، وشارك العديد من الزملاء في تعليقات الدعم، ومن بينهم شيكو ودينا فؤاد ودارين حداد وبسمة وهنا شيحة وعدد كبير من النجوم والجمهور.

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