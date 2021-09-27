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روجينا تعلق على رقصها الجريء مع راغب علامة.. ماذا قالت؟

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روجينا مع راغب علامة في الفيديو الذي أثار الجدل
روجينا مع راغب علامة في الفيديو الذي أثار الجدل

روجينا تعلق على رقصها الجريء مع راغب علامة.. ماذا قالت؟

دبي - العربية.نت

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ردا على ظهورها المثير للجدل إلى جانب المطرب اللبناني راغب علامة في حفل خاص بالقاهرة وهي ترقص على خشبة المسرح، قالت الفنانة المصرية روجينا، إنها من جمهور ومعجبي صاحب "مغرم ياليل"، وإن التي كانت بجانبه على المسرح واحدة من جمهوره وليست روجينا الممثلة، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة لأنه نادى عليها من المسرح.

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وقالت إن زوجها الفنان أشرف زكي يحب أيضاً الفنان راغب علامة، وأشارت إلى أنها تتفهم هذه النوعية من الانتقادات، ورأت أن سبب هذه التعليقات هي غيرة جمهورها عليها، وذلك في تصريحات مع برنامج "إي تي بالعربي".

وكانت زوجة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، تعرضت لهجوم حاد بداية الشهر الجاري، على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رقصها الذي وصفه البعض بالجريء مقارنة بما اعتادت عليه في السابق، فضلاً عن ارتدائها فستانا قصيرا، حسب وصفهم.

كما أشار بعض رواد مواقع التواصل إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها روجينا بهذه الصورة، متسائلين عن موقف زوجها الفنان أشرف زكي، فيما اعتبر البعض الآخر أنها حرية شخصية ويحق لها ذلك.

وتلقت الفنانة روجينا عدة تكريمات في الفترة الأخيرة عن أدوارها في الفترة الأخيرة وأبرزها مسلسلها الأخير "بنت السلطان" والذي عرض في موسم رمضان الماضي، وأبرزها تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية، ومهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، وغيرها من التكريمات.

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