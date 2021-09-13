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هجوم حاد على إطلالة روجينا.. "رقص جريء وفستان قصير"

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روجينا وزوجها أشرف زكي

هجوم حاد على إطلالة روجينا.. "رقص جريء وفستان قصير"

دبي - العربية.نت

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أثارت الممثلة المصرية ​روجينا​، الكثير من الجدل، وتصدر اسمها محرك البحث "غوغل"، بعد مشاركتها الفنان اللبناني ​راغب علامة​ قي رقصة على المسرح خلال حفل غنائي خاص في القاهرة على أنغام أغنية " اسمي حبيبك".

وتعرضت زوجة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الأحد، لهجوم حاد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رقصها الذي وصفه البعض بالجريء مقارنة بما اعتادت عليه في السابق، فضلاً عن ذلك بسبب ارتدائها فستان قصير حسب وصفهم.

كما أشار بعض رواد مواقع التواصل، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر بها روجينا بهذه الصورة، متسائلين عن موقف زوجها الفنان أشرف زكي، فيما اعتبر البعض أنها حرية شخصية ويحق لها ذلك.

جاء ذلك، بعدما احتفت النجمة المصرية، بحصولها على تكريم خاص في حفل "دير جيست" الذي أقيم مساء السبت بالقاهرة، كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل بنت السلطان.

ونشرت صورها خلال حفل التكريم عبر حسابها على "انستغرام"، وعَلّقت على الصور قائلة: الحمد والشكر لله.. أغلى جائزة من دير جيست على دوري في مسلسل بنت السلطان»، مضيفة: "شكراً للجمهور.. شكراً لكل صناع مسلسل بنت السلطان.. شكراً لكل زملائي في المسلسل اللي غمروني بحبهم".

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