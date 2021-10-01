في أول ظهور.. شاهد مفاجأة نيللي كريم لزوجها هشام عاشور

ظهرت الفنانة المصرية، نيللي كريم، مع زوجها لاعب الاسكواش السابق، هشام عاشور، لأول مرة في لقاء تلفزيوني يجمعهما، بعد الاحتفال بزفافهما الشهر الماضي.

وكشف هشام عاشور خلال استضافته على قناة "CBC" المصرية، lمساء أمس كواليس حفل زفافه مع النجمة المصرية، فقال إنه عندما وصل المأذون لإتمام عقد قرانهما في الساحل الشمالي، كان لا يزال في البحر، وذلك لوصول المأذون مبكرا عن موعده بعشرين دقيقة.

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كما أشار إلى أن شقيقه المطرب، رامي عاشور، هو من تولى تنظيم حفل الزفاف إلى جانب إنجي المر، صديقة نيللي ومديرة أعمالها، ليقاطعه رامي قائلا إنه وإنجي كانا يدركان أن العريسان لم يوكنا ينويان إقامة حفل زفاف، ولهذا قررا أن ينظماه.

هذا وشهدت الحلقة مفاجأة من نيللي لزوجها، لأنه لم يكن يعلم بحضورها الحلقة. وقال إنها تعرفت على عاشور، اثر صداقتها بشقيقه.

وتابعت لافتة إلى أنها التقته لأول مرة أثناء حضورها أحد المهرجانات الفنية في مدينة نيويورك الأميركية، ثم التقيا مرة أخرى بعد 3 سنوات في مدينة الجونة.

وأكد هشام أن ما جذبه إلى كريم طيبتها وتواضعها، مؤكداً أنه يعتبر زواجه من نيللي "معجزة لأنه لم يكن يعتقد أن ارتباطهما سيحصل بهذه السرعة، خاصة أنه كان يستمتع بحياته عازبا.

يشار إلى أن كريم وعاشور احتفلا بزفافهما في شهر أغسطس/ آب الماضي بأحد المنتجعات في الساحل الشمالي المصري، بحضور عدد كبير من الفنانيين من أبرزهم عمرو دياب وأمير كرارة، وهالة صدقي، وإلهام شاهين.

وأثار خبر زواج الفنانة الشهيرة جدلا لدى البعض، بسبب فارق العمر بينها وبين زوجها، هشام عاشور، إذ إنه يصغرها بـ8 سنوات.

وكان "العريس" يصنف رقم 13 عالميا، في لعبة الإسكواتش، قبل أن يعتزل اللعبة ويتجه إلى التمثيل، حيث شارك في رمضان الماضي بمشهد فقط في مسلسل "حرب أهلية" مع الفنانة يسرا.

وفي حين يعد زواجه من النجمة المصرية هو الزواج الأول له، تزوجت الأخيرة مرتين، الأولى في الـ16 من عمرها وأنجبت ابنيها كريم ويوسف، ثم تزوجت لاحقا من خبير التغذية هاني أبو النجا الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها منه سيليا وكندة.

يذكر أن نيللي كانت أعلنت في شهر مارس/آذار الماضي فسخ خطوبتها من رجل الأعمال، عمر إسلام، دون إبداء أسباب.