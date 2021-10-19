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شاهد والد ياسمين صبري يهاجمها ثانية

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ياسمين صبري

شاهد والد ياسمين صبري يهاجمها ثانية

دبي - العربية.نت

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مرة جديدة هاجم والد الفنانة المصرية، ياسمين صبري، ابنته ووالدتها وأخواتها، لعدم حضور حفل زفاف شقيقهم المقيم في أميركا.

ففي مداخلة مع إحدى القنوات المحلية، السبت، قال أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية: "أنا مش متخيل أنو يكون الإنسان جاحد بهذا الجحود لأخ أكبر، بدون أي أسباب أو مقدمات"، مضيفاً: "حاجة غريبة جداً".

كما أكد أنه لم يكن هناك أي خلافات أو ارتباطات تمنع ياسمين ووالدتها وأخواتها من حضور زفاف شقيقهم.

"لم تغرهم الأموال ولا الطيارات"

يشار إلى أن أشرف صبري كان كتب على حسابه الشخصي في "فيسبوك" الخميس قائلاً: "فرح ابني بكرا ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما أمه وأخواته الأشقاء فرفضوا حتى يباركوله، لكن ربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا الطيارات.. أصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة".

وكان غياب ياسمين صبري عن حفل زفاف شقيقها بلال وعدم تعليقها أو نشر أي تهنئة له على أي من حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أثار الجدل لدى جمهورها بين مؤيد ومعارض لتصرفها.

يذكر أنه في أبريل 2020، تزوجت ياسمين من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في حفل اقتصر على الأسرة فقط.

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