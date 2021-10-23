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صدمة وألم.. أول تعليق من أليك بالدوين بعد مقتل مديرة تصويره

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أليك بالدوين
بالدوين

صدمة وألم.. أول تعليق من أليك بالدوين بعد مقتل مديرة تصويره

بالدوين: لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني على الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز الزوجة والأم، زميلتنا التي تحظى بإعجاب عميق

واشنطن - بندر الدوشي

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عبّر الممثل الأميركي الشهير أليك بالدوين عن صدمته الشديدة من الحادث الأليم الذي تسبب أثناء تصوير فيلم بمقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز، وإصابة زميلها المخرج جويل سوزا بجروح خطيرة.

‏وقال الممثل في حسابه على "تويتر": "لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني على الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز الزوجة والأم، زميلتنا التي تحظى بإعجاب عميق".

موقع الحادث إلى اليمين والممثل أليك بالدوين إلى اليسار عقب إطلاق النار
موقع الحادث إلى اليمين والممثل أليك بالدوين إلى اليسار عقب إطلاق النار

وتابع بالدوين: "أتعاون بشكل كامل مع تحقيقات الشرطة لمعالجة كيفية حدوث هذه المأساة، و‏أنا على اتصال بزوجها، وأقدم الدعم له ولأسرته، قلبي محطم من أجل زوجها وابنها، كل من عرف هالينا وأحبها".

وكانت الشرطة الأميركية قد أعلنت أن الممثّل بالدوين أطلق، الخميس، أعيرة من سلاح صوتي أثناء تصوير فيلم ويسترن قرب مدينة "سانتا في" (جنوب غرب الولايات المتحدة)، في حادث أسفر عن مقتل مديرة تصوير الفيلم وإصابة مُخرجه بجروح.

بالدوين في لقطة من الفيلم
بالدوين في لقطة من الفيلم

وقالت الشرطة في بيان، إن مديرة التصوير هاتشينز والمخرج سوزا "أصيبا بالرصاص عندما أطلق بالدوين النار من السلاح" في موقع تصوير فيلم "راست" Rust، قرب مدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو.

وأضافت أنّ هاتشينز أخليت على متن طوافة إلى مستشفى قريب لكنّها "ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها"، في حين يرقد سوزا في قسم العناية المركّزة في المستشفى.

وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، فقد تم إطلاق سراح النجم بالدوين بعد التحقيق معه من قبل المحققين، ولم يتم توقيف أو توجيه الاتهامات له أو لأي أحد في الحادث.

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