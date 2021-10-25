رقصت أمامه ثم غنّت.. هل تحدت دينا الشربيني عمرو دياب؟

خلال الساعات الماضية، باتت الفنانة المصرية دينا الشربيني حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لها من أحد الأعراس في الغردقة وهي تتمايل على أنغام أغنية للفنان عمرو دياب الذي كان يغني أمامها، وذلك بعد أشهر من انفصالهما.

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وبينما شاعت الأخبار حول عودة المياه إلى مجاريها بين الثنائي دون تأكيد أو نفي، تداول المستخدمون مقطعاً آخر ظهرت فيه الشربيني تغني، ما اعتبره البعض تحدياً لدياب الذي كان يحيي الحفل.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن مقطع الفيديو الجديد أظهر دينا الشربيني وهي تغني أغنيتها الجديدة "فلتت مني"، التي تتعاون فيها مع الفنان حسن أبو الروس.

يذكر أن حفل الزفاف المذكور قد جمع الفنانة دينا الشربيني والفنان عمرو دياب في أول حدث يجمعهما منذ أخبار انفصالهما.

وفي وقت سابق، حسمت الفنانة التونسية، درة، جدلًا قد أثيرعلى مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا، بشأن كونها السبب في انفصال الفنانين عمرو دياب ودينا الشربيني حيث نفت درة تماما الأمر.