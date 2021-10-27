اكتئاب ما بعد الولادة محور فيلم أميركي للنجمة أماندا سيفريد

بذلت الممثلة الأميركية أماندا سيفريد الكثير من الجهد ليخرج فيلمها الجديد "جرعة هواء" A Mouthful of Air، الذي يدور حول المعاناة مع اكتئاب ما بعد الولادة، إلى النور.

الفيلم مقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه صدرت في 2003 للكاتبة إيمي كوبلمان، التي كتبت عن تجربتها الشخصية. وجاءت فكرة تحويل هذه الرواية إلى فيلم بعدما استمعت كوبلمان إلى امرأة تتحدث في الإذاعة عن معاناتها مع هذا الاضطراب فتواصلت مع سيفريد لمعرفة إمكانية تقديم فيلم يسلط الضوء عليه.

مادة اعلانية

ووفقاً لدراسة أجرتها "المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" عام 2018، عانت واحدة من كل ثماني نساء من أعراض اكتئاب في فترة ما بعد الولادة.

وبعد بحث غير موفق عن مخرج للفيلم، قررت كوبلمان أن تتولى مهمة الإخراج بنفسها رغم أنها لا تملك أي خبرة سينمائية.

وستتولى شركة "سوني بيكتشرز" توزيع الفيلم الذي سيبدأ عرضه يوم 29 أكتوبر في الولايات المتحدة.

وقالت سيفريد إن هذا الفيلم "سيساعد الجمهور على فهم ما تمر به المرأة عندما ترزق بطفل، وعندما تصاب باكتئاب ما بعد الولادة وعندما تصاب بصدمة. كل هذه الأمور التي يخشى الناس مناقشتها لا تزال تشكل وصمة، لماذا؟".