شاهد ابنة محمد رمضان تشاركه الغناء.. وتهتف "نحن أفارقه"

على خطى والدها، ظهرت ابنة النجم المصري محمد رمضان وهي تشاركه الغناء أثناء حفله الأخير في دبي.

وتداولت مواقع التواصل، فيديو لصاحب "نمبر ون"، وهو يشارك طفلته الغناء، وعند انتهائه قال لها "صغيرتي، أحبك".

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كما أضاف "نحن إفريقيون، ونحن نمبر ون"، لترد وهي تهتف "نحن من إفريقيا".

هذا وأشعل النجم المثير للجدل، المسرح أثناء حفله الذي أحياه الخميس الماضي في دبي ضمن مهرجان "كل إفريقيا"، بمشاركة المطرب التنزاني دياموند بلتينموز.

يشار إلى أن مهرجان "كل إفريقيا" يقام بالفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، ويشهد حفلات لنجوم أغاني الراب والهيب هوب في إفريقيا، ومنهم الفريق النيجيري" Fireboy DML "ومن جنوب إفريقيا فريق "Focalistic"، والجامايكي "Shenseea"، إلى جانب الفريق البريطاني" M people" ومغني الراب الصومالي "فريك".