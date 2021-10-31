شاهد الممثل بالدوين يتحدث في الشارع عن قتله مصورة فيلمه

كان الممثل الأميركي أليك بالدوين، يقود سيارته أمس السيت خارج بلدة ريفية الطراز بولاية Vermont الأميركية، ومعه زوجته هيلاريا، حين استوقفه صحافيون ومصورون، فنزل من السيارة وتحدث لأول مرة منذ مقتل مديرة تصوير فيلمه Rust برصاصة خاطئة من مسدس كان يمسك به يوم 21 أكتوبر الجاري في موقع تصوير الفيلم في مدينة Santa Fe بولاية نيو مكسيكو.

قال إنه يتعاون مع الشرطة بشأن مقتل Halyna Hutchins ويتحدث إليها يوميا، وذكر بحسب ما نسمعه في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، أنها كانت صديقته "فقد كنا فريقا محترفا جدا في تصوير الفيلم معا، ثم طرأ هذا الحادث الرهيب، لكني لا أستطيع التحدث عن التحقيق الذي لا يزال جاريا" بحسب تعبير الممثل البالغ 63 سنة.

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وشرح بالدوين وهو واقف على الطريق وبرفقته زوجته، أن أمورا عرضية "تحدث في مواقع التصوير من وقت لآخر، لكن لا شيء يحدث مثل هذا.. إنه واحد من كل تريليون (..) لنتذكر، كم عدد الرصاص الذي تم إطلاقه في الأفلام والبرامج التلفزيونية في السنوات الـ 75 الماضية، هذه هي أميركا. كم عدد المليارات في آخر 75 عاما؟ كلها تقريبا من دون حوادث، لذلك علينا أن ندرك أنه عندما يحدث ذلك الخطأ، وهذا أمر مروع وكارثي، يجب اتخاذ بعض الإجراءات الجديدة، مثل البنادق المطاطية والبلاستيكية، لا توجد أسلحة حية، لا توجد أسلحة حقيقية في مكانها".

لهذا السبب، أكد بالدوين أنه مهتم بالحد من استخدام الأسلحة النارية في موقع التصوير بعد الحادث المميت "وهذا ليس قراري، لأني لست خبيرا في هذا المجال، لذلك فما يقرره الآخرون هو أفضل طريقة للمضي فيما يتعلق بحماية الأشخاص العاملين في مجموعات الأفلام، فنحن جميعا نؤيد ذلك وسأتعاون معه بأي طريقة ممكنة" وفقا للممثل الذي لم توجه شرطة "نيومكسيكو" أي تهم له، بعد أن قتل مديرة تصوير فيلمه برصاصة خاطئة في صدرها، وجرح مخرج الفيلم طفيفا بكتفه.