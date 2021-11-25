هل يتحدى رمضان؟.. فيديو جديد بنفس الحركات وذات المشهورة

يبدو أن تداعيات الفيديو "الفاضح" الذي انتشر قبل أيام، لنجم البوب المصري محمد رمضان مع مشهورة هندية لن تمر مرور الكرام.

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فبعدما تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ ضد "النمبر 1"، انتشر فيديو آخر على مواقع التواصل الاجتماعي من جلسة التصوير ذاتها على ما يبدو.

ويظهر رمضان والفنانة نفسها في الفيديو الجديد بنفس الحركات تقريباً لكن بملابس مغايرة.

وجاءت هذه التطورات بعدما تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ لجهات التحقيق يتهم فيه الفنان محمد رمضان بنشر فيديو كليب وصفه بـ"الإباحي ويحمل ألفاظا صريحة بذيئة".

وأضاف صبري في بلاغه أن "الوضع تطور إلى ما هو أخطر وأفظع بعد أن كانت الأغاني تحوي العديد من الألفاظ والإيحاءات الجنسية، أصبح الآن الغناء بالألفاظ البشعة والمتدنية بعبارات فجة صريحة، وذلك على سند من القول إن مجموعة من المرتزقة والعاطلين ظهروا على الساحة الغنائية بغية تلويثها والترويج للبذاءة والبلطجة والمخدرات والتحرش الجنسي بخلاف العديد من الجرائم"، وفق قوله.

كما اتهم المحامي، رمضان "بالدعوة للفسق والفجور والتحريض ونشر الرذيلة"، على حد تعبيره.

وأضاف المحامي لـ "العربية.نت" أن بلاغه للنائب العام اتهم فيه صراحة محمد رمضان بالعودة مجدداً لإثارة الجدل، وممارسة تصرفات مخلة بالآداب العامة وقيم وثوابت وأخلاق المجتمع.

كذلك، أشار إلى أن "رمضان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مع فنانة هندية تدعى أورفاشي راوتيلا يقال إنها ملكة جمال الهند ويظهر فيه في لقطات جنسية إيحائية".

إلى ذلك، قال المحامي إنه "أرفق ببلاغه أسطوانة مدمجة تثبت الجرائم التي اقترفها الفنان"، مطالباً "بإحالته للمحاكمة الجنائية حماية لأخلاق النشء وحرصاً على قيم وآداب وتقاليد المجتمع".

فيديو جريء

وكان الفنان محمد رمضان ظهر في فيديو وصفه رواد مواقع التواصل بـ"الجريء"، مع ملكة جمال الهند، أورفاشي راوتيلا، نشرته مساء الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

ونشرت راوتيلا، مقطع فيديو على أنغام أغنية "نمبر 1"، وعلقت قائلة: "بوستر الفيلم مع نمبر 1 النجم العربي" فيما ظهر رمضان في الفيديو ببدلة سوداء بدون قميص أسفلها، والفنانة الهندية بفستان أسود".

الجدير ذكره أن اسم النجم المصري لطالما أضحى مرتبطاً بالأزمات، بدءا من قضية الطيار أشرف أبو اليسر وما تبعها من أزمات، والرقص على المسرح بزي لم يعجب النقابة ومنعه من الغناء، حتى فيديوهاته مع مضيفات الطائرة أثناء سفره، إلى اللغط الواسع الذي أثير قبل أشهر، بسبب حصوله على دكتوراه فخرية في "التمثيل والأداء الغنائي" ولقب "سفير الشباب العربي" من قبل أحد المراكز الثقافية في لبنان، ما استدعى أخذا وردا وتوضيحات، وغيرها الكثير.