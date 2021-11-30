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ابنة رشوان توفيق: "ماله وهو حرّ فيه"

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رشوان توفيق
الفنان المصري رشوان توفيق

ابنة رشوان توفيق: "ماله وهو حرّ فيه"

الفنان أكد أن القضية ستنتهي حال تراجع الطرف الآخر عن الدعاوى

دبي - العربية.نت

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لا تزال الأزمة العائلية التي تمر بها أسرة الفنان المصري رشوان توفيق مستمرة.

رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي خاضعة لإرادة آخرين.. ولن أتحدث لهذا السبب ثقافة وفن خاص رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي خاضعة لإرادة آخرين.. ولن أتحدث لهذا السبب

فبعد الجدل الكبير إثر تصريحاته حول رفع ابنته الصغرى آية قضية ضده حول الميراث، خرجت ابنته الأخرى الإعلامية هبة رشوان توفيق عن صمتها.

وقالت في تصريح إعلامي، الثلاثاء، إن المال مال والدها، مؤكدة أنه حر فيما يفعله به وكيف يوزعه.

كما ردّت على ما قاله ابن أختها في تصريح سابق، حول نيته رفع دعوى تشهير، بأن حديثها مع أبيها كان واضحاً ولا يحمل أي نوع من أنواع الإساءة أو التشهير، مؤكدة أن كلام الشاب مردود عليه.

وأضافت أنها ووالدها أكدا أن هناك قضية وأزمة عائلية دون ذكر أي تفاصيل، متسائلة عن التشهير في كلامها.

صدمة كبيرة ودعم أكبر

يشار إلى أن حالة من الصدمة والذهول يعيشها الجميع في مصر، بعد إعلان الفنان رشوان توفيق عن المأساة الكبيرة التي يعيشها في الوقت الحالي بسبب ابنته الصغرى، بعدما قامت بمقاضاته بمعاونة زوجها وابنها، من أجل السيطرة على ما يملك، على الرغم من كونه لم يعد يملك شيئا في الوقت الحالي، وهو ما جعله يعيش في حالة نفسية سيئة للغاية.

وتواصلت "العربية.نت" مع الفنان القدير الذي أكد على أنه تلقى مئات الاتصالات الداعمة له في أزمته، ما جعله يغلق الهاتف لعدم تمكنه من الرد.

إلى ذلك، شدد على أن الأمر برمته سينتهي في حال تراجع الطرف الآخر عن القضايا المرفوعة، معتبرا أن ما جرى معه "قلب مصر كلها"، على حد تعبيره.

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